El madridista Marcelo 'ficha' al hijo de Reyes.

Hace unos días se cumplía un año del trágico fallecimiento de José Antonio Reyes en accidente de tráfico, lo que le costó también la vida a un primo del ex futbolista utrerano. Y desde ese momento, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció que ayudaría al hijo del ex sevillista, José Reyes, que por entonces ya despuntaba en la cantera del Leganés.



Al poco tiempo, el hijo del que fuese también jugador del Real Madrid, entró a formar parte de la cantera blanca. Y en ella se ha convertido en una de las perlas a tener en cuenta de cara al futuro, como demostró con su destacada actuación en el torneo LaLiga Promises.



El próximo curso formará parte del equipo infantil madridista, a las órdenes de Álvaro Arbeloa. Y son muchos los que confían en s proyección, entre ellos el brasileño Marcelo, que jugó junto a su padre en el conjunto merengue.



José Reyes ha firmado por la misma agencia de representación de Marcelo, Lifepro, y el lateral zurdo, que de algún modo apadrina su carrera, ha querido tener un cariñoso gesto con el hijo de su ex compañero en las redes sociales, donde ambos han posado juntos: "Bienvenido a la familia chavalín".