Un Sevilla FC 'a lo Setién', con un récord negativo y 'masacrado' por el VAR.

El Sevilla FC decepcionó ante el Valadolid. Era un día marcado en rojo para afianzar la cuarta plaza y aprovechar los duelos directos de sus rivales para dar un golpe encima de la mesa en la pelea por la Champions. Pero los de Lopetegui no estuvieron finos.

Para empezar, se pagó muy caro el error de concentración que permitió adelantarse a los pucelanos en su primer remate a puerta, tras una falta ensayada. Y no es algo nuevo. Ya pasó en Villarreal, en aquella ocasión al dejar libre de marca a Pau Torres en el córner que originó el 2-1 momentáneo, y es algo que se viene repitiendo durante toda la temporada.

No en vano, el Sevilla FC es el equipo que más goles ha encajado en acciones de estrategia de toda LaLiga, con 9. Sin duda, una importante rémora para un equipo que no ha vuelto a ganar desde el derbi, acumulando cuatro empates seguidos, algo que no sucedía desde hacía 14 años, en abril de 2006, ante Zenit, Zaragoza, Deportivo y Schalke, como apunta la cuenta especializada @LaLigaenDirecto.

Pero el tropiezo ante el Valladolid dejó más datos estadísticos que bien sirven para analizar el partido de los nervionenses, que según @OptaJose registraron su mejor porcentaje de posesión en un partido de LaLiga desde, al menos, la temporada 05/06, con un 75,24%. Un control absoluto que sólo sirvió, sin embargo, para disparar ocho veces a portería, las mismas que su rival.

Faltó, como muchos otros días, profundidad y sobraron los pases horizontales y de seguridad, precisamente lo que muchos le recriminan a Quique Setién, tanto en su etapa en el Betis como ahora en el Barcelona.

Por otro lado, con el gol anulado a Munir al comienzo de la segunda parte por un justo, aunque claro, fuera de juego, el Sevilla FC ya es el segundo equipo al que más tantos le ha anulado el VAR, con seis total. Sólo le supera, precisamente, el Valladolid, con 7, si bien en esta ocasión no puede ser motivo de excusa para un empate que dejó un sabor agrio y, lo que es peor, unas sensaciones preocupantes.