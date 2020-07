Las exigencias de Parejo y su preferencia por el Sevilla

Una vez que se le ha comunicado que no cuenta para el próximo proyecto valencianista, Dani Parejo ya ha trazado su hoja de ruta de cara a su futuro inmediato, con las ideas claras de lo que busca y el tipo de destino que desea para continuar con su carrera a los 31 años a la espera de que los movimientos ya han empezado a producirse tomen forma.

Así, el centrocampista de Coslada habría reducido drásticamente la lista de clubes futuribles, en la que, según apunta As, no se contempla salir fuera de España e incluye únicamente a los cinco primeros clasificados de LaLiga a día de hoy, entre ellos el Sevilla, además de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Villarreal. Parejo siempre ha mostrado predilección por jugar en Nervión, lo que estuvo cerca de ocurrir en 2016, y ahora se presenta la oportunidad tanto en cuanto los nervionenses buscan precisamente un futbolista de su perfil por la salida de Banega.

Con las puertas de Real Madrid y Barça prácticamente cerradas, sólo Sevilla y Atlético le ofrecen disputar la Champions la temporada que viene y sólo en el Sánchez-Pizjuán le pueden garantizar prácticamente la titularidad, otro factor que tiene muy en cuenta el madrileño a la hora de tomar una decisión.

Al margen de los aspectos deportivos, hay otra exigencia indispensable para alcanzar un acuerdo, referida a sus emolumentos. Parejo percibe alrededor de tres millones de euros, sueldo que pretende mantener en su nueva etapa y que se encuentra al alcance de pocos clubes. En el caso del Sevilla sería viable dependiendo del precio que pida el Valencia por su traspaso, cifra que aún no se conoce todavía más allá de que su cláusula es de 50 millones y Transfermarkt lo tasa en 28.

El hecho de que el Valencia le haya colgado el cartel de descarte, entre otras cosas porque persiguen deshacerse de masa salarial, bajará de forma sensible su coste, hasta el punto de que diversas fuentes apuntan a no más de 15 millones, incluso 10, cantidad, no obstante, que se antoja demasiado baja para un futbolisra de su calibre.

Como informó ayer ESTADIO, Monchi ya ha realizado los primeros movimientos para hacerse con los servicios de Parejo, con contactos para conocer las condiciones a día de hoy del Valencia y del propio Dani Parejo.