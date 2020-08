Desde Ben Yedder a Ramos: ex jugadores, famosos, clubes, políticos... todos felicitan al Sevilla FC.

La lista es interminable. La conquista de la sexta Europa League en Colonia ha inundado las redes de felicitaciones al Sevilla Fútbol Club. Incluido su eterno rival, el Betis, que en un gesto de sevillanía también felicitó al conjunto nervionense, como hicieron muchos otros clubes de Primera, como Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Levante, Granada, Alavés, Eibar, Huesca, Cádiz€.



La enhorabuena a los de Lopetegui ha sido una tónica común en todo el fútbol español, desde LaLiga, Javier Tebas la Federación, la AFE o la Federación Andaluza, pasando por clubes de toda la geografía como Numancia, Marbella, Ponferradina, San Fernando, Lugo, Xerez, Albacete, Mirandés, Hércules, el Extremadura y el Utrera con mención especial a Reyes o el Córdoba con mensaje incluido de Víctor Salas.



Pero también desde fuera de nuestras fronteras la lista es inagotable, acordándose muchos de ellos de ex jugadores suyos que han tocado la gloria como sevillistas: Belgrano y el Mudo, el PSV por De Jong, el Mónaco y el Marsella por Ocampos, el Oporto por Lopetegui y Diego Carlos€ Pero también el Schalke 04, 'hermanado' con el Sevilla desde aquella primera semifinal resuelta con el gol de Puerta, el Wolfsburgo, el Wolverhampton, el Bayer Leverkusen, el AZ Alkmaar, el Istanbul, la Juventus, el Hoffenheim de Dabbur, el Zenit por Kerzhakov o un Panathinaikos que recordaba su eliminatoria ante los nervionenses de hace tres lustros. Amén del propio Inter de Milán las federaciones de Argentina, Serbia o Croacia.



Tampoco podían faltar ex jugadores que siguen sintiendo en blaco y rojo como Ben Yedder, Iborra, Nico Pareja, Gaby Mercado, Coke, Juan Cala, Denis Suárez, Palop, Renato, Kanouté, David Soria, Pablo Afaro, Rodri Ríos, Borja Lasso, Gonalons.... o Sergio Ramos, muchos de ellos acordándose especialmente de Reyes, Y otros que aún pertenecen a la disciplina blanquirroja, como Sergio Rico, Pozo, Roque Mesa o Juan Soriano.



Periodistas, jugadoras del equipo femenino€ Todos reconocían y festejaban la supremacía europea de un Sevilla FC que también ha recibido el reconocimiento de figuras como Iker Casillas, Pau Gasol, Luis Figo o Carles Puyol, además de políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o instituciones como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, el IMD o hasta el Ejército de Tierra, además de actores, cantantes o presentadores como Antonio Banderas, Pitingo, El Arrebato, Manu Tenorio, Roberto Leal, Sandra Golpe€ Todos felicitaban al Sevilla Fútbol Club por su gesta.





Congratulations to @SevillaFC on their sixth time lifting the @EuropaLeague trophy ??



Let's take you back to 2005 when you didn't have even one. You now have 6! #UELfinal pic.twitter.com/YNXqEHRQco