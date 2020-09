Así está la situación de Vaclik en el Sevilla F.C.

El pasado 6 de julio, ante el Eibar, Vaclik sufría un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda al chocar con Kike García. Una desafortunada acción que a buen seguro el meta checo no olvidará. Por culpa de ella, se perdió los cuatro últimos partidos de LaLiga, si bien el pase a la Champions ya estaba prácticamente en el bolsillo. Todos en Nervión cruzaban por entonces los dedos para que el ex del Basilea pudiera ser de la partida en la novedosa fase final de una Europa League exprés. Pero Lopetegui sorprendió y apostó por darle continuidad a Bono ante la Roma.

El resto de la historia es de sobra conocida: el marroquí se fue agigantando en cada partido hasta coronarse como uno de los héroes de la 'Sexta', mientras que Vaclik, indiscutible desde que aterrizó en el Sevilla FC, veía el gran éxito de su carrera desde un segundo plano. ¿El resultado? Monchi ya ha cerrado el fichaje de Bono para las cuatro próximas temporadas y ahora es el ex del Girona el que parte con la vitola de titular de cara a la 20/21.

Esta nueva situación, sin embargo, no ha mermado un ápice el compromiso del cancerbero internacional checo. Es más, según ha podido conocer ESTADIO, por su mente no pasa otra cosa que no sea permanecer en la disciplina nervionense. Su deseo es quedarse y, por este motivo, sus agentes no lo están moviendo en el mercado.

A sus 31 años, y tras dos buenas campañas como sevillista, Vaclik no mira más allá del próximo 30 de junio de 2021, momento en el finaliza su contrato. Meses atrás, se dieron los primeros pasos para una merecida renovación y mejora salarial. Pero a día de hoy, tal y como aseguran fuentes de su entorno a este diario, la única realidad es que el Sevilla FC cuenta con él hasta final de temporada, sin que haya habido más contactos para la ampliación de su vinculación.

En su momento, en el verano de 2018 y con Caparrós al frente de la dirección deportiva, Vaclik aterrizó en Nervión de un modo cuanto menos peculiar. En los habituales exámenes previos a la firma de su contrato, los médicos nervionenses detectaron que su rodilla derecha presentaba inestabilidad y riesgo alto de lesión. Pero el checo y su agente ofrecieron una propuesta arriesgada a los dirigentes del Sevilla FC: si se lesionaba y dejaba de jugar un partido por culpa de la rodilla, el meta no cobraría, otorgando incluso al club nervionense la posibilidad de rescindirle el contrato.

Esta cláusula iba a ser eliminada por Monchi en una renovación prevista inicialmente por dos temporadas más. Pero finalmente, en nada le ha influido como sevillista el estado de su rodilla derecha, siendo una acción fortuita sufrida en la izquierda la que ha podido precipitar que su historia en el Sevilla FC no se alargue todo lo que se preveía.