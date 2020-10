Campaña: "Estoy agradecido a Lopetegui, me pidió disculpas"

Se puede decir que José Gómez Campaña es uno de los futbolista de moda del fútbol español. No en vano, su buen hacer en la medular del Levante le ha llevado a ser llamado por primera vez por el seleccionador Luis Enrique y poder debutar ante Portugal el pasado miércoles.

Con motivo de su concentración con la selección española, Campaña ha pasado por los micrófonos de Radio Marca donde además de desvelar cómo está viviendo estos días con el combinado nacional, ha recordado algunos episodios del pasado que le vinculan con Lopetegui actual técnico del Sevilla Fútbol Club.

Julen Lopetegui le conoce muy bien, pues le hizo debutar en las categorías inferiores de la selección española y también se lo llevó a Oporto, aunque allí nada salió como esperaba, pues apenas jugó dos partidos con el vasco. Pese a todo, Campaña no le guarda rencor a Lopetegui.

"No, para nada... Son muchas cosas las que pasan en un club y en el fondo le estoy agradecido. Ese año fue el punto de inflexión para acumular una madurez que me ha hecho ser lo que soy. Es jodido porque un futbolista siempre quiere jugar, pero en parte se lo agradezco, fue lo que me hizo cambiar el chip. Donde toco fondo y hago mi punto de inflexión es en Portugal. Recalo ahí porque Lopetegui pensaba que tendría la oportunidad, pero no. A mí me pidió disculpas y yo sabía que había mucha competencia. Bajé un peldaño, confiaba en mi fútbol para volver a empezar de cero y escalar hasta donde he llegado", ha confesado el sevillano.

Sobre su debut con España, Campaña ha reconocido que ha cumplido un sueño, como el que ya cumplió cuando se estrenó con el Sevilla FC. "Estoy viviendo lo que todo niño quiere. Conseguí debutar en su día con el Sevilla y ahora miro atrás y veo mi progresión... Paso a paso he ido subiendo de categorías en la Selección, pero no ha sido fácil. Pasé por una etapa en mi carrera con muchos cambios y tuve que tomar la decisión de si acomodarme o dar un paso atrás para empezar de cero. Decidí escalar de nuevo y eso me ha ayudado a crecer como profesional y como persona", finalizó.