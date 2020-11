Rony Lopes recupera su mejor versión en el Niza y ya marca

Rony Lopes ha sido uno de los jugadores que el Sevilla Fútbol Club ha cedido este verano ante las pocas oportunidades de jugar que tenía el brasileño con Julen Lopetegui. De hecho, el extremo internacional con Portugal dejó la disciplina nervionense poco antes de que sus compañeros se marcharan a Alemania para jugar la Europa League que finalmente acabarían levantando en la final de Colonia.



El ex del Mónaco se marchó convencido de que de haber tenido continuidad en Nervión su temporada habría sido muy distinta, y con la intención de demostrar en el Niza que su paso por el Sevilla solo fue un mal año. Además, en Niza lo esperaba Patrick Vieira, que lo conocía muy bien de su paso por el equipo sub 23 del Manchester City.



Ahora, el técnico francés está demostrando que cuenta y mucho con el jugador cedido por el Sevilla FC. No en vano, Rony Lopes acumula ya 577 minutos con el Niza esta temporada, repartidos en nueve partidos, ocho en la Ligue 1 y uno en la Europa League. Y Rony Lopes está devolviéndole esa confianza a Vieira jugando hasta en tres posiciones distintas del ataque como son de extremo derecho, de mediapunta e incluso de delantero y recuperando, partido a partido, su mejor versión, ésa que también ofreció en la Ligue 1. No en vano, Rony Lopes se ha estrenado en la tarde de hoy como goleador en el triunfo del Niza ante el Angers por 0-3.



Una gran noticia para el Sevilla FC, pues hizo una importante apuesta pagando 25 millones por el extremo luso en el verano de 2018 que no fue correspondida sobre el terreno de juego. El Niza se guardó una opción de compra por 20 millones a final de temporada, que de acabar ejerciendo el Sevilla acabaría recuperando gran parte de su inversión por el extremo.