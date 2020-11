Jesús Navas no irá con la selección y ya tiene relevo

Jesús Navas no irá con la selección y ya tiene relevo Lince

Llevaba varios partidos renqueante. Ya en San Mamés estuvo a punto de pedir el cambio y venía ausentándose de algunos entrenamientos en las últimas semanas. Hasta que su cuerpo, sometido a una importante acumulación de partidos en los últimos meses, ha dicho basta. Al filo del descanso del encuentro ante Osasuna, Jesús Navas se echaba la mano a la ingle con gestos de dolor y, aunque aguantaba hasta el descanso, se quedaba en la caseta y saltaba al campo en la segunda mitad.

A la espera de las pruebas médicas pertinentes, Lopetegui no se mostraba muy pesimista tras el encuentro: "Jesús es un chico que aguanta mucho, lo hemos tratado de aguantar pero no estaba en condiciones y no merecía la pena arriesgar a una lesión más grave".

Sea como fuere, las molestias que sufre el palaciego le impedirán acudir a la llamada de la selección española para este parón liguero, lo que le habría sobrecargado aún más de esfuerzos, anunciando la Real Federación Española de Fútbol que Luis Enrique ha elegido a Héctor Bellerín, del Arsenal, para sustituirle en la convocatoria.

"Las dolencias físicas del capitán del Sevilla FC han provocado su desconvocatoria y la llamada de Bellerín, que formó parte del equipo en la Eurocopa de Francia 2016. Del mismo modo, el cuerpo técnico de la selección nacional estudia el sustituto de Ansu Fati, una vez que el FC Barcelona ha confirmado su lesión, por lo que también causará baja para la concentración de noviembre. La RFEF desea una pronta y satisfactoria recuperación para ambos futbolistas", señala el comunicado.

Está por ver si Lionel Scaloni, seleccionador argentino, decide también deconvocar al lateral Acuña, que también se tuvo que retirar lesionado en el tramo final de la primera mitad ante Osasuna.