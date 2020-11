Nico Pareja y los mejores momentos de una exitosa carrera

A sus 36 años, y después de un largo tiempo luchando contra los problemas físicos, Nico Pareja ha decidido colgar las botas, como anunció este pasado lunes con una emotiva carta a través de las redes sociales, en la que se acordaba "muy especialmente" del Sevilla FC.

"Lo venía pensando hace tiempo, pero no tenía el valor de escribirlo por lo que iba a producir en mí. Me armé de valor, fue duro, difícil, pero con energía positiva para lo que viene". Así lo ha explicado este martes en los medios oficiales del club de Nervión el ya ex jugador argentino, que se siente un sevillista más: "El Sevilla FC sin duda es el club que más me ha marcado. Por tiempo, por historia, por la ciudad, por mis hijas, por el cariño de la gente, etc. Todo eso hace que sea con el que más me siento identificado, también por su cultura de club. Todos los que llegamos en ese 2013 volvimos a crear una dinámica de un equipo comprometido con la camiseta, que luchaba como una familia y que hacía al aficionado identificarse con el equipo. Tengo aquí mi casa, mis hijas son casi sevillanas y nuestra vida está aquí".

"He tenido que pasar por momentos difíciles que te dejan enseñanzas y te hacen más fuerte. Al estar otra vez en esta situación, con la pandemia, se hacía difícil estar en condiciones y llevaba tiempo pensando que podía ser el momento de nuevos proyectos y aventuras. El fútbol da siempre lo máximo, pero ahora hay que volver a tener ilusión para otras cosas en el día a día", añadió el bonaerense sobre la decisión de poner punto final a su etapa como futbolista para afrontar nuevos retos profesionales en su vida, aunque no esconde que lo echará de menos: "Para los que amamos este deporte, es nuestra vida, nuestro día a día. Lo llevamos haciendo desde que empezamos a caminar y en Argentina es incluso más fanático todo. Todo lo que has trabajado y logrado los últimos dieciocho años se termina y es complicado asimilarlo. Ya no volveremos a ir a un vestuario, pisar el césped, competir, etc. Es difícil aceptarlo, pero es la vida y le llegará a todos y toca ser fuerte y asimilarlo".

Echando la vista atrás, Pareja se queda con dos momentos especiales de su larga carrera, resumida en imágenes por ESTADIO: "La primera UEFA Europa League, contra el Benfica, además de la final de los Juegos Olímpicos, han sido los momentos en que más he disfrutado. Poder haber ganado los dos han sido momentos inolvidables en mi carrera. En Sevilla tuve la suerte de jugar muchos partidos para los que uno se hace futbolista. Darle vueltas a eliminatorias pasando por encima del rival, muchas situaciones que la gente no ve... Llegar a ese vestuario el día después te daba una gran alegría".

Y es que, no cabe duda de que en Nervión se sintió como en casa y para siempre estará ligado al Sevilla FC: "Yo tuve la suerte de tener una gran experiencia en Sevilla y hace que todo te atrape aún más. Viví años muy buenos en lo deportivo y en lo personal en un club grande y personal, con unos ideales con los que yo me crié. Me genera una sensación de querer estar siempre jugando en el Sánchez-Pizjuán y dar todo cada domingo con tus compañeros para conseguir cosas importantes".

