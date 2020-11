Lopetegui, sobre el estado de Navas, Idrissi, Suso o Gnagnon

Vuelve LaLiga tras el parón y el Sevilla FC recibe este sábado a un Celta que llega con nuevo entrenador al frente, Eduardo 'Chacho' Coudet, y necesitado de puntos, pero al que Lopetegui considera un rival a tener muy en cuenta, alertando del peligro del que en su opinión es "uno de los equipos que mejor juega al fútbol de LaLiga".

Pero la atención, a un día para la cita ante los gallegos, se centra en el estado físico de algunos jugadores. En especial, de Jesús Navas, que cayó lesionado antes del parón frente a Osasuna y no ha sido hasta este viernes cuando se ha ejercitado con el grupo, al igual que el argentino Acuña. Lopetegui, de momento, no lo descarta, pero sí anunció otra baja segura.

"No lo hemos descartado todavía, mañana decidiremos, el que sí está descartado es Suso porque se ha vuelto a hacer daño. Jesús veremos si está o no para jugar. Si no lo hace, lo hará otro compañero y le daremos la máxima confianza. Si no llega, pues valoraremos las opciones que hay", señaló el técnico vasco sin querer desvelar el posible relevo del palaciego.

Quien sí esta listo para, al menos, debutar en una lista es Oussama Idrissi. "Tiene el alta médica y está entrenando con nosotros desde el lunes. Es cierto que le falta ritmo de partidos, pero está a nuestra disposición para poder entrar en la convocatoria", señaló sobre el extremo el entrenador sevillista, que quiso esconder sus cartas al ser cuestionado por el estado físico de los internacionales: "Han llegado unos más cansados que otros. Hasta mañana no tomaremos las decisiones sobre el once. 24 horas más nos pueden acercar más a lo que pretendemos para el once"

Del mismo modo, Lopetegui no se quiso 'mojar' sobre su elección para el ataque después de que tanto De Jong como En-Nesyri hayan llegado casi sin tiempo para entrenarse tras jugar con sus selecciones: "Han llegado con un entrenamiento y medio, o menos, y a Carlos lo ha cazado el virus desgraciadamente. Tampoco estará Suso y tenemos alguna duda más, pero la alineación la veremos mañana, de salud han llegado bien afortunadamente".

Por otro lado, lo que sí confirmó el ex selecciondor español es que a Gnagnon aún le queda para estar al nivel exigido: "Ya está entrenando con el equipo y hemos comentado que tiene que seguir progresando y mejorando, cuando lo consideremos oportuno estará a disposición nuestra".