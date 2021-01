El que pudo ser el relevo de Banega quiere dar otro salto

Conocido desde meses antes de que acabara LaLiga el adiós de Éver Banega, Monchi rastreó el mercado este pasado verano en busca de un jugador que le diese al Sevilla FC de Lopetegui todo lo que el argentino le ofrecía. Así, entre sus favoritos se encontraba el nombre de Maxime López, al que ya intentó fichar tanto a comienzos de la campaña pasada como en enero. Pero finalmente, cuando todo parecía arreglado para que el centrocampista francés firmase por cinco temporadas, el director deportivo nervionense exploró otras vías y acabó firmando a Ivan Rakitic.

Hasta la fecha, sin embargo, el croata no ha ofrecido lo que se esperaba de él. Y mucho menos se ha convertido en el anhelado relevo de Banega en la creación. Por ello, Monchi mira de nuevo al mercado en este enero y vigila un par de opciones para subsanar esa carencia sevillista a la hora de generar fútbol, surgiendo en las últimas horas la opción del noruego Odegaard.

Pero el de San Fernando acostumbra a no olvidar a aquellos jugadores que en algún momento han ocupado un lugar principal en su agenda, como fue el caso de Maxime López, que finalmente, y casi por sorpresa, abandonó el Marsella en las últimas horas del mercado para recalar cedido en el Sassuolo, donde suma un gol en 13 encuentros.

El club galo, que le exigía al Sevilla FC en torno a 12 millones por un jugador al que le restaba un año de contrato (los de Nervión ofrecieron 8 kilos), acabó aceptando a última hora la propuesta de un Sassuolo que se reservó una más que asequible opción de compra de entre uno y tres millones de euros, en base a objetivos, que sería obligatoria si disputa al menos 20 partidos.

A sus 23 años, Maxime López no esconde que se encuentra muy a gusto en su nuevo equipo. "Me estoy divirtiendo. Encontré confianza y minutos, y los necesitaba. Me hizo bien venir aquí y me encuentro genial. Dejar Marsella no fue fácil. Es la primera vez que salía fuera y dejé a familiares y amigos. ¿Regresar al OM? Ahora no, he pasado página y me gustaría quedarme aquí", ha asegurado al respecto el mediocentro galo en 'Téléfoot'. Pero mirando al futuro, Maxime, que en su día lanzó varios guiños al Sevilla FC en las redes sociales, no esconde sus ganas por militar en un equipo con mayores aspiraciones: "¿Dónde me gustaría estar en cinco años? Me gustaría jugar en un club de primer nivel, jugar la Champions y ganar títulos. Creo que es la ambición de cualquier jugador". Puede que Monchi haya tomado nota...