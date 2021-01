¿Por qué echa de menos Kroos a Lopetegui? El Big Data responde

El paso de Julen Lopetegui por el Real Madrid dejó mucho que desear a nivel de resultados. Pero el actual entrenador del Sevilla FC dejó un buen recuerdo en algunos, como es el caso de Toni Kroos, que esta semana ha colmado de elogios al vasco y ha reconocido que le tocó vivir un momento complicado en la 'casa blanca'.



"Su destitución llegó en un momento de mierda, me dolió personalmente. Es un entrenador y una persona de primer nivel y me alegré muchísimo por él cuando ganó la Europa League con el Sevilla, se lo merecía. Estaba y estoy convencido de su idea como entrenador", ha asegurado al respecto el centrocampista alemán, lo que ha provocado la respuesta, en su habitual línea de no mirar más que al siguiente partido, por parte del ex seleccionador: "Son palabras de un jugador que tuve hace dos años. Son de agradecer por su opinión y el detalle hacia mi persona, pero nada más. Ya ha pasado mucho tiempo y estamos centrados en el presente".



¿Pero por qué sintió tanto Kroos la marcha de Lopetegui? Al fin y al cabo, fue destituido tras acumular cuatro derrotas en las diez primeras jornadas de la 18/19, las tres últimas de forma consecutiva, con 14 puntos de 30 posibles y el equipo noveno en la tabla. Pero la web especializada ProFootball DB, cuyos análisis se sustentan en su gran base de datos, ha ido más allá para intentar encontrar explicación a las palabras del futbolista germano, demostrando que Lopetegui consiguió mejorar en casi todos los registros importantes del juego al equipo que heredó de Zidane, salvo en uno clave: el acierto de cara a portería.



Con el actual técnico sevillista al mando, el cuadro merengue ganó en posesión de balón (64,64% vs 60,47%), alcanzó una mejor media de disparos (18,71 vs 17,74) y recibió menos remates en contra (8,86 vs 10,08). Pero el gol fue lo que le penalizó, pues el acierto rematador cayó del 34,31% al 24,14%, lo que hizo que la media de tantos a favor se redujese de 2,47 por partido a 1,5. Un aspecto vital sin duda pero no sólo achacable a la mano del entrenador, como bien comprendió Toni Kroos.





