Sevilla FC 3-0 Cádiz: En-Nesyri regala al fin una tarde plácida

Al fin pudo el sevillismo sentarse delante del televisor y disfrutar de una victoria de su equipo sin tener a mano la pastilla para el corazón. El Sevilla FC se dio un festín ante el Cádiz y ya está en zona Champions, con dos puntos más que el Villarreal con un partido menos disputado. Pero cualquier valoración que se haga del buen partido de los de Lopetegui lleva inevitablemente, con permiso de Suso, a ensalzar la figura de Youssef En-Nesyri.



Por mucho que el West Ham se pueda volver loco en los días que restan hasta que cierre el mercado, se antoja un sacrilegio desprenderse ahora del marroquí aunque sea por el doble de lo que costó. Si alguien lo hubiera dicho hace un año... ¡lo meten en un manicomio! Pero así es el fútbol. Y gracias a un nuevo 'hat-trick' de En-Nesyri, el Sevilla FC se quitó de un plumazo las dudas que pudieran revolotear por su alrededor en un momento clave de la temporada.



Con la novedad de Óliver Torres por Jordán en el once de gala, buscando Lopetegui con ello una necesaria mayor fluidez en la elaboración, el Sevilla FC se vio sorprendido en el arranque por un Cádiz que lejos de mostrarse contemplativo enseñó los dientes, botando dos córners sin consecuencias en sólo dos minutos de juego. Pero muy pronto, los nervionenses se hicieron con el previsible control del balón ante un rival que se encuentra muy cómodo sin él.

Con Óliver, efectivamente, como director de orquesta, abriendo a una banda y a otra, el cuadro sevillista comenzó a amasar altos índices de posesión, tocando con paciencia e insistiendo por fuera, ante el armazón construido por Cervera, para tratar de traducir ese dominio en ocasiones. Y la primera llegó en el 10', tras algún centro infructuoso, con un pase atrás de Navas desde la línea de fondo que Ocampos recogió de primeras con un disparo alto.

Vivía el Sevilla FC en campo rival, tratando de darle dinamismo al juego. Otra prueba de fuego ante una de sus asignaturas pendientes, la de encontrar el hueco en las murallas defensivas de adversarios pertrechados. Y ahí Suso se erigía en el elemento diferencial, sorprendiendo con sus arrancadas de fuera hacia dentro que morían, sin embargo, en un pase filtrado al área que se topó con una maraña de piernas amarillas o un disparo lejano muy desviado. Aún no había calibrado su fusil. Pero el guion era de sobra conocido en Nervión y o bligaba a insistir y a no caer en la desesperación.

Y c omo fruta madura, el gol acabó llegando pasada la media hora, aunque no sufría en excenso el Cádiz hasta entonces. Antes lo había tenido Koundé con un cabezazo franco tras saque de esquina que atajó Ledesma sin muchos problemas. Muchos más tuvo, sin embargo, para intentar despejar el misil de Suso tras su clásica jugada, buscando desde la diestra posiciones interiores para sacarse un zurdazo que se estrelló con violencia en la base del palo. Y ahí estaba el enrachado En-Nesyri para aprovechar el rechace y hacer el 1-0 en el 36'.

Definitivamente, el marroquí está tocado por una varita. Y por si alguien tenía dudas, s ólo cuatro minutos después, firmaba su doblete. Venía el norteafricano de una acción en la que se hizo daño en un ojo, al internarse por la izquierda y ser frenado en falta por Alcalá poco antes de entrar en el área. Y eso pareció despistar a la zaga cadista. Suso, quién sin no, agarró el balón y su falta lateral la cabeceaba En-Nesyri a la red, apareciendo por sorpresa a la altura del punto de penalti, para firmar su undécimo tanto. La pareja de moda en blanquirrojo le daban una jugosa renta al Sevilla FC al descanso.

Pero esta vez el Sevilla FC parecía empeñado en regalarle al fin una tarde plácida a su gente. No levantó en ningún momento el pie del acelerador y su insistencia tuvo premio, aferrado al espectacular momento de forma de su goleador, más listo que nadie en el área para hacer el 3-0 en el 62'. El centro de Acuña lo despejó de forma defectuosa el joven Marc Baró y En-Nesyri superaba a Alcalá por la espalda para cabecear de nuevo a la red. Recital del marroquí, que firmaba su segundo 'hat trick' en los dos últimos partidos disputados en el Pizjuán y se colocaba como Pichichi de Laliga sin tirar ningún penalti.

le anularon el cuarto tras resolver en un gran mano a mano, si bien había partido en fuera de juego. Es sin duda el jugador de moda el de Fez y quiere aprovechar su momento al máximo, buscando de nuevo el gol con un remate de primeras en el segundo palo e incluso asistiendo a Navas en una rápida acción que el palaciego, mucho más entonado esta vez, no lograba embocar sobre el portal de Ledesma.



Restaban 20 minutos y, ahora sí, llegaron las primeras ocasiones de un Cádiz obligado ya a lanzarse a la desesperada. Lo intentó Marc Baró con un disparo lejano, Lozano con un cabezazo bien repelido por Bono y Negredo con un par de buenos disparos que se marcharon fuera por poco. El primero, a la salida de un córner, con todo a favor; y el segundo, tras un error inexplicable de Gudelj en la frontal. Unos minutos de agobio que el Sevilla FC capeó sin ver menguada su ya suficiente renta, la cual pudo ampliar a renglón seguido Munir con una falta lejana. Tarde plácida en Nervión que moría con un entretenido intercambio de golpes. Golpeaban los cadistas con un chut lejano de Perea bien atajado por Bono y un nuevo córner rematado en el segundo palo por Malbasic (ojo a esa endeblez defensiva a balón parado), y respondían los sevillistas con una inmejorable ocasión de Idrissi, que remató al muñeco tras el pase de En-Nesyri, y otra ocasión de Munir en la continuación de la jugada. Un buen día patra disfrutar.

No hubo tras el descanso el arreón del Cádiz que alguno pudiera haber previsto. Su paso adelante fue tímido y seguían siendo los sevillistas quienes llevaban la voz cantante, tocando y elaborando largas jugadas que le permitían ver pasar los minutos sin sobresaltos. No se confiaban los sevillistas y seguían presionando arriba para provocar los errores de la zaga visitante.