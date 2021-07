Sevilla FC 1-0 PSG en directo: minuto a minuto, crónica, goles y resultado

El Sevilla FC salió al Estadio Algarve con un once muy titular aunque todavía faltan jugadores por incoporarse y había otros 'tocados' como Fernando con el que no se quiere arriesgar lo más mínimo en esta pretemporada. Aún así, Lopetegui salió con un once formado por Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, José Ángel; Jordán, Rakitic, Óscar; Suso, En-Nesyri y Ocampos. Lo más llamativo fue la pareja de centrales, con Gudelj como improvisado central ante las ausencias de Diego Carlos, con Brasil en Tokio, Sergi Gómez, con su traspaso casi cerrado al Espanyol, y Koundé, con apenas tres días entrenando con el grupo.

También el PSG de Pochettino dispuso un once con hombres importantes pese a no contar todavía con algunos de sus internacionales ni Sergio Ramos, que sigue entrenando a menor ritmo recuperándose de su lesión. El técnico argentino saco de inicio un once mezclando titulares, canteranos y suplentes formado por: Navas; Hakimi, Kehrer, Bitshiabu, Kurzawa; Gueye, Herrera, Ebimbe, Gharbi; Draxler e Icardi.

Empezó el Sevilla FC con un dibujo con tres centrales, siendo Gudelj el encargado de sacar la pelota escoltado por Rekik y José Ángel, con Navas y Ocampos como carrileros. Aparecía mucho Suso por dentro, dejándole la banda al palaciego, y Jordán y Rakitic siempre ofreciendo su ayuda en el pase. Le costaba al conjunto de Lopetequi sacar el balón jugado ante la buena y adelantada presión de los franceses, que lograron forzar dos córners que no fueron a mayores.

También buscaban los parisinos con insistencia a Hakimi por la banda derecha, y fue el marroquí el que tuvo la mejor ocasión en el primer cuarto de ahora al plantarse en un mano a mano ante su compatriota Bono, tras una buena asistencia de Icardi, que acabó mandando a saque de esquina el meta sevillista. Hacía mucho daño el PSG por el flanco de Rekik, que no lograba parar al ex del Inter, que dispuso de otra clarísima ocasión pero esta vez acabó cruzando demasiado el disparo desde la frontal del área.

Hasta entonces, el Sevilla FC ya se había asomado tímidamente sobre el área de Keylor Navas con un disparo raso de Rakitic que atrapó el costarricense y con otro remate de Ocampos, que se marchó muy desviado tras un robo de Suso en campo rival. Poco a poco el conjunto nervionense comenzó a tener más la posesión de balón y a vivir en campo del PSG.

A los 35 minutos, Lopetegui movió el banquillo sacando del campo a Jordán, que ya acabó con molestias el partido anterior y no quería arriesgar con el catalán, para dar entrada al canterano Pedro Ortiz. Y lo primero que hizo el canterano nada más salir al campo es poner un pase de gol a En-Nesyri que en el mano a mano con Navas fue derribado en un claro penalti que no dudó en señalar el colegiado.

Rakitic, desde los once metros, no fallaba engañando a Keylor Navas y ajustando el disparo a la cepa del poste derecho del costarricense. Con el marcador a favor el Sevilla controló los últimos minutos de la primera parte ante un PSG que se perdió entre estériles protestas al colegiado pero que tuvo la última del primer acto en un saque de esquina que peinó Ander Herrera en el primer palo sin encontrar a ningún compañero después.

- Ficha técnica:

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, José Ángel; Jordán, Rakitic, Óscar; Suso, En-Nesyri y Ocampos.