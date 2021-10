Marruecos cita a En-Nesyri, que podría tener que viajar pese a su lesión

El seleccionador de Marruecos, Vahid Halilhodzic, ha hecho oídos sordos a los deseos del Sevilla FC de que su delantero Youssef En-Nesyri se ahorre un viaje para ser inspeccionado por los médicos de la federación magrebí, puesto que está lesionado de cierta consideración y de ninguna manera podrá participar en los encuentros del próximo parón Fifa. Así, el bosnio ha citado al ex del Leganés, al igual que a sus compañeros Yassine Bono y Munir El-Haddadi para los duelos clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022 ante Guinea-Bisáu (doble cita, el 6 y el 9 de octubre) y Guinea-Conakry (el 12-O).

En-Nesyri, que tuvo que retirarse el pasado sábado (tras anotar el primer gol) frente al Espanyol con una dolencia muscular sin determinar estará, según confesó Julen Lopetegui tras el Wolfsburgo-Sevilla FC (que se perdió también por sanción), hasta dos meses fuera de los terrenos de juego. El único parte médico, que no se ha desvelado, se envió a la FRMF, si bien, como avanza 'As', no ha debido convencer a sus responsables, por lo que el artillero tendría que desplazarse el lunes a Casablanca para ser examinado allí por los galenos marroquíes.

Todavía continúan los contactos al más alto nivel para evitar ese viaje en balde, que podría retrasar su recuperación, incluso contando con la Fifa como intermediaria. El caso es que, de momento, En-Nesyri no ha sido desconvocado, formando parte de la citación oficial de 27 expedicionarios que ha hecho oficial este jueves la selección nacional del país norteafricano.