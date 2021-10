El vídeo de Campaña para pedir perdón a la afición del Levante por las fotos con la camiseta del Sevilla

J. G. C.

El jugador del Levante UD José Gómez Campaña ha pedido disculpas a sus compañeros, al club y a los aficionados levantinistas después de que su pareja mostrara unas fotografías de su hija en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con la camiseta del Sevilla FC durante el partido que enfrentó a ambos equipos este domingo y que acabó con 5-3 a favor del club de Nervión, en el que el centrocampista internacional se formó y comenzó su carrera.

La pareja de Campaña publicó dos fotos de su hija en su cuenta de Instagram y en una de ellas aparecía con la camiseta del Sevilla FC en los brazos del presidente blanquirrojo, José Castro, mientras el jugador estaba en Valencia al estar recuperándose de una lesión muscular que le impidió entrar en la convocatoria contra su exequipo.

El jugador sevillano pidió disculpas a los aficionados después de haberlo hecho durante la jornada de este lunes a sus compañeros en la ciudad deportiva de Buñol y a los representantes de la directiva del Levante. "No fui yo, pero me siento igual de culpable y, como padre de familia y representándonos, creo que debo asumir está responsabilidad. No era nuestra intención faltar el respeto a nadie y mucho menos reírnos de nadie", afirmó en un vídeo publicado en redes sociales y que ha sido compartido por el Levante.

Campaña, que lleva en el Levante desde 2016 y que salió tres años antes del Sevilla FC, recordó que siempre lo ha dado "todo por el escudo" del club valenciano y que "va a seguir siendo así", y pidió a los aficionados que acepten sus disculpas y que animen juntos al equipo. "Que en ningún momento se dude de mi profesionalidad. Os pediría que apoyarais en todo momento el equipo, que rememos todos en una misma dirección", remarcó Campaña, que volvió a pedir perdón por la conducta de su pareja.

Aunque las imágenes han causado un especial revuelo esta vez, los guiños en las redes sociales han sido constantes en los últimos años. Tanto de Campaña hacia el club de su ciudad y en el que creció, como en el sentido opuesto. De hecho, el Sevilla FC envió un obsequio al jugador y a su pareja para felicitarles cuando ampliaron su familia. Es más, aprovechando la visita del Sevilla FC el pasado 21 de abril a la capital del Turia para enfrentarse al Levante en el estadio Ciutat de Valencia, Campaña volvía a dejar una foto que demostraba la complicidad con los nervionenses.



El mediocentro, baja por lesión también en aquella ocasión, presenció desde las gradas el partido ante sus ex sin ocultar la buena relación que mantiene con algunos de ellos, con Óliver Torres y Suso como amistades más íntimas, pero también con otros como Ivan Rakitic, del que fue compañero en Sevilla. El vestuario blanquirrojo, de hecho, no dudó en abrirle públicamente las puertas.

Y hay más ejemplos. El pasado año, cuando aún la pandemia estaba en su fase inicial, tambiénen el último partido que acogió público en el coliseo de Nervión (un en una foto junto a su representante, Enrique Rosado, y a Monchi que desató muchos comentarios , pues en ese momento se le veía como un recambio natural para Éver Banega. Al final, llegaron el propio Rakitic, Óscar, el Papu o Delaney, pero nunca se le ha cerrado la puerta al mediocentro sevillano que, eso sí, sabe que tendría una competencia feroz si apostase por volver a casa.