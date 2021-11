El lío de Ganso en su traspaso al Sevilla y que afecta a Dani Alves

Han pasado más de cinco años del fichaje de Ganso y casi tres desde que se desligase definitivamente del Sevilla FC, pero el equipo de Nervión aún aparece vinculado en esta transacción de forma colateral en uno de los típicos líos con agentes brasileños de máxima actualidad en este país.

Este jueves, los abogados del empresario André Cury, ex ojeador del Barça en Brasil, presentaban una demanda ante los tribunales paulistas para aclarar la deuda que tiene Sao Paulo con él por, entre otros casos, intermediar en el fichaje de Ganso.

Según el acuerdo al que habían llegado ambas partes, todo ello según la defensa de Cury, el empresario debía cobrar 7.438.750 reales brasileños (casi 1,2 millones de euros), que se dividirían en seis cuotas de unos 200.000 euros, a pagar entre febrero y julio de 2021, una vez el Sevilla FC hubiese terminado de pagar el traspaso del jugador.

Sin embargo, el Sao Paulo presentó una demanda para intentar invalidar el pago y alegaba que ellos aún no han recibido la última cuota por Ganso (retenida por las autoridades fiscales españolas) y que, por ello, no tienen obligación de pagar el importe hasta recibir la última cuota.

Algo que rebate la defensa de André Cury. "Si bien existe retención de cantidades en las autoridades fiscales españolas, este hecho no es condición previa para el pago de la comisión. No importa cómo le pagó Sevilla al recurrente -Sao Paulo-, ya sea en los tribunales o no, si las autoridades fiscales españolas retuvieron o no los montos. El contrato no contiene nada sobre estas barreras. El pago, en ese momento, estaba vinculado a la recepción de cantidades por parte del Sevilla, y el referido club procedió al pago, sin importar cómo. Al contrario de lo que hace creer el recurrente, no estaban vinculados a la recepción de los importes de Sevilla o de la Hacienda española", explicaba.

La realidad es que el Sao Paulo necesita 'cash' para poder hacer frente a los finiquitos de Dani Alves y Hernanes; y pagar los sueldos de los nuevos fichajes, Calleri y Gabriel Neves. Y está tratando de retrasar al máximo los pagos a Cury para destinar ese dinero a estos jugadores.