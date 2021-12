Rafa Mir valora el chasco en Champions, los sueños de la séptima UEL y LaLiga y hace una promesa a la afición del Sevilla

El futbolista del Sevilla FC Rafa Mir ha valorado el "periodo de adaptación a un gran club" al que llegó en verano y, aunque se ha negado a realizar un balance de estos primeros meses y reserva las notas para cuando la temporada haya acabado", sí se ha mojado sobre la decepción de la eliminación de la Champions, el sueño no tan irreal de luchar por ganar LaLiga y el estímulo de poder conquistar en casa la séptima Europa League. Además, ha prometido al sevillismo muchos goles en 2022: "Yo sé que puedo dar mucho más; hemos visto cosas de Rafa Mir pero puedo dar más".

En una entrevista concedida este jueves a la Cadena Cope, Rafa Mir también ha sido preguntado por la preocupante situación en la práctica totalidad de los clubes de LaLiga ante el gran número de contagios que está habiendo, más de 200 entre Primera y Segunda división sólo en esta semana posterior a las vacaciones de Navidad. En caso concreto del Sevilla FC, son cuatro los jugadores aislados en sus domicilios, por suerte asintomáticos y en buen estado de salud.

"Ya vemos cómo está el tema. Estamos intentando cuidarnos, mantener la distancia y llevar a cabo los protocolos que nos mandan para tratar de pasarlo lo mejor posible. Estamos viendo los contagios que está habiendo en todos los clubes y en la socidad en general y creo que tenemos que ser responsables", ha asegurado el jugador murciano, quien insistió en su mensaje a la ciudadanía: "Lo estamos viendo muy cerca todos y creo que es la señal para que cada uno ponga cuidado y no se contagie".

Julen Lopetegui es un entrenador metódico que no sólo inculca los automatismos técnico-tácticos de su librillo, sino que es un generador del discurso que quiere que repitan todos los miembros del plantel. En la última rueda de prensa, el vasco aseguró que no le gusta hacer balances parciales y que no lo va a hacer hasta junio, una respuesta calcada a la que dio el medallista olímpico del Sevilla FC al ser cuestionado sobre el papel del equipo en este año que acaba.

"Los balances los hago a final de temporada. Me quedo con este primer periodo de adaptación a un gran club aprendiendo y mejorando . Han sido muchos cambios muchos partidos y muchas lesiones y al final cuesta más cumplir y con ganas de lo que viene y muy agradecido de estar en un club como el Sevilla FC", respondió el delantero centro, máximo goleador del equipo en esta primera mitad de curso con siete dianas en 1.545 minutos repartidos en 25 encuentros, de los que en 16 de ellos fue titular. Unas cifras mucho más que aceptables ante las que está satisfecho pero que confía en mejorar.

"Hay que adaptarse a un nuevo sistema, a nuevos compañeros, a nuevas competiciones y, a partir de que uno pasa esas sensaciones nueva, las vive y las asimila, ahora creo que tengo mucho más por sacar", ha reflexionado. "Al final, es un cambio que yo quería. Esto es lo que buscaba, seguir creciendo. Por eso, me lo he tomado con las máximas ganas e ilusión y ha sido un periodo de adaptación. Ya llevo cuatro meses en el Sevilla FC y veremos qué pasa en el futuro. Estoy súper contento y con muchas ganas de seguir trabajando y mejorando", explicaba el dorsal 12 del cuadro nervionense, sobre su decisión de salir del Wolverhampton, donde no tuvo oportunidades, y dar otro paso adelante en LaLiga tras su cesión en la SD Huesca.

Así, ha deslizado que cree que LaLiga no es un sueño imposible: "El Sevilla FC esta preparado para plantarle pulso a todos los rivales. No nos centramos en un solo rival, vamos día a día, con muchas ganas y trabajando hasta al final. Ya veremos veremos dónde llegamos. Yo creo que estamos en el camino correcto".

"Creo que no hay ningún grupo fácil en Champions y, a partir de ahí, las cosas no salieron como queríamos; pero ya nos hemos repuesto y ahora viene la Europa League, que también es muy importante aquí. Y seguiremos luchando hasta el final que es algo que tiene el ADN del Sevilla FC. Eso lo he visto desde que llegué", añadió sobre el varapalo en la máxima competición continental y el sueño de la Séptima, con el estímulo añadido de que la final se celebrará en el Ramón Sánchez-Pizjuán.