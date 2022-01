La versión del entorno de Tecatito sobre su fichaje por el Sevilla en verano.

Desde la pasada medianoche cientos de jugadores que acaban contrato con sus actuales clubes el próximo 30 de junio tienen total libertad para negociar y firmar con otros equipos de cara a la temporada 2022-2023. Ése es el caso del mexicano Javier 'Tecatito' Corona, cuyo contrato con el Oporto expira el próximo 30 de junio y no parece, por el momento, que tenga intención alguna de prolongarlo.

Especialmente atento a este caso está el Sevilla Fútbol Club. Pues de sobra es conocido que es un jugador muy del gusto del Julen Lopetegui, tal y como el técnico nervionense ha reconocido en alguna ocasión, al que ya entrenó en su etapa en el banquillo de Do Dragao. El verano pasado incluso se produjeron contactos con el Sevilla FC para una posible incorporación toda vez que el mexicano logró la nacionalidad portuguesa y ya no ocuparía plaza de extracomunitario, pero el Oporto no bajo el pistón en sus pretensiones económicas y no se llegó a un acuerdo.

Sin embargo, ahora se abre un nuevo escenario, pues el Sevilla FC no tendría que negociar nada con el club portugués si quisiera al mexicano para la próxima temporada. No en vano, no han tardado en saltar los rumores sobre su posible fichaje por la entidad de Nervión. Así, desde México, el diario El Universal desvelaba que ya había un acuerdo entre Sevilla FC y 'Tecatito' para recalar libre el próximo verano en Nervión.

Así, ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con su entorno más próximo para conocer el futuro del jugador y por el momento, niegan rotundamente que haya ningún tipo de acuerdo con el Sevilla FC para convertirse en nervionense a partir de las 2022-2023. Obviamente sería reconocer que han negociado antes de la fecha prevista, pues apenas llevamos unas horas de 2022 que es cuando legalmente se podría llevar a cabo unas negociaciones entre jugador y club.

Sea como fuere, nada se puede descartar en cuanto al futuro del mexicano, que evidentemente también tendría que negociar una prima por su fichaje, algo totalmente normal en estos casos. El Oporto, por su parte, es consciente de que el jugador acabará saliendo en junio, tanto es así que apenas cuenta para su técnico desde que lo da por perdido. El mexicano ha pasado de jugar casi todo a disputar poco más de 300 minutos en lo que va de Liga.