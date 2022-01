Colocan a Januzaj en la órbita del Sevilla.

El Sevilla Fútbol Club busca reforzar su parcela ofensiva en el presente mercado invernal. Por delante, Monchi tiene cuatro semanas para dar más mimbres a Julen Lopetegui en su intento por mantenerse vivo en las tres competiciones hasta el final de la temporada. Al nombre de Martial o 'Tecatito' Corona, ahora se suma precisamente otro nombre que comparte posición con el mexicano.



Curiosamente, también tiene en común con el futbolista del Oporto que acaba contrato el próximo 30 de junio. Se trata del belga con pasaporte kosovar Andan Januzaj. El extremo diestro de la Real Sociedad puede jugar en ambas bandas, también por dentro, una polivalencia que gusta el técnico vasco. Pero sobre todo, lo que más seduce en Nervión en su situación contractual y que evidentemente conoce a la perfección LaLiga pues suma su quinta temporada en el equipo 'txuri-urdin'.



En el verano de 2017 la Real Sociedad pagó 8,5 millones de euros al Manchester United y ahora, a sus 26 años, el belga todavía no ha firmado un nuevo contrato con los donostiarras. Ante esta tesitura, el Sevilla FC se habría interesado en el habilidoso extremo pero no para verano, sino para este mismo mes de enero, según desvela el periodista turco Ekrem Konur, que además avanza que el club de Nervión le habría puesto al jugador un contrato de dos temporadas más una opcional. por lo que dejaría algo de dinero en las arcas de la Real Sociedad.



Se da la casualidad que el extremo belga ya sonó para el Sevilla FC en el verano de 2019 pero por entonces la Real Sociedad solicitaba 15 millones de euros por el jugador ya que el United se reservó el 50% de una futura plusvalía, plusvalía que ahora no verían los 'Red devils' pues se acerca el final de su contrato y sería vendido por menos de esos 8,5 millones de euros que ya percibieron hace cuatro años y medio.



Januzaj vendría a reforzar una posición muy mermada para los nervionenses. Pues tanto Erik Lamela como Suso estarán en el dique seco algunos meses. Januzaj suele jugar a pierna cambiada en banda derecha, como le gusta hacer a Lopetegui con el argentino y el gaditano, pero ahora se ha visto obligado a cambiar a Ocampos de banda. La llegada del belga aportaría además rendimiento inmediato, pues como decíamos lleva ya cuatro temporadas y media en LaLiga, donde ha disputado un total de 118 partidos en los que ha marcado 14 goles y ha firmado 15 asistencias.





??Sevilla wants Adnan Januzaj. His contract will expire in summer but the Spanish club wants to finalise a 2+1 deal in January.

