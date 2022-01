El último intento de Monchi por Martial y la soberbia del United

Llegó Tecatito a Nervión y en el Sánchez-Pizjuán siguen trabajando en este cierre del mercado de enero para tratar de reforzar la delantera. El objetivo prioritario sigue siendo Antony Martial, por el que el Sevilla FC viene trabajando desde el pasado mes de diciembre, antes, incluso, de que se abriera oficialmente el mercado invernal.

La operación, como es sabido por todos los sevillistas, es muy complicada, habiéndola dado por rota Monchi, incluso, en alguna ocasión. Las diferencias económicas entre Sevilla FC y Manchester United eran muy amplias. Con una ficha anual de casi ocho millones de euros, la exigencia del conjunto inglés era que los de Nervión se hicieran cargo de la mitad de la misma. Es decir, unos cuatro kilos a los que, además, había que sumarle una cantidad relevante que el United exigía en concepto de traspaso. Y así, lógicamente, imposible, pues Monchi y los suyos tan sólo llegaban a la mitad de lo solicitado. Y haciendo un relativo esfuerzo.

Sin embargo, el de San Fernando nunca desistió en su esfuerzo y, aunque activó otras alternativas al internacional francés, ha estado en contacto casi diario con el futbolista y su agente hasta ahora. Y de aquellos barros, estos lodos... El mercado de enero entra en su última semana y Martial sigue en el United, a la espera de resolver su futuro.

Un futuro que, tal y como ha avanzado TuttoMercattoWeb, está entre el Sevilla FC y la Juventus, cuyas postura están bastante más próxima al United que la sevillista, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. Un tira y afloja que en estos últimos días de mercado se ha convertido en un auténtico juego de estrategia en el que Monchi se ha metido de lleno en busca de ese último esfuerzo necesario para conseguir cerrarlo.

Y es que aunque la Juventus está más cerca, tampoco alcanza lo que solicita un United que está tratando el asunto con bastante soberbia, lo que dificulta aún más el entendimiento. El futbolista, como ya es patente, está jugando un papel protagonista, habiendo rechazado ya dos ofertas de la Premier League.

Martial está tensando la cuerda, pero no está dispuesto a romperla. Aunque le da prioridad al Sevilla FC, la Juventus es un equipo top y no lo ve con malos ojos en este epílogo. No quiere continuar en Mánchester, donde le han colocado la etiqueta de revulsivo, y salir con destino a Turín se antoja una vía de escape atractiva. Una postura que Monchi intenta evitar a toda costa, intentando en estas últimas horas conseguir que el futbolista se decante del todo por la opción del Sevilla FC. Hacerle ver al futbolista y su entorno que la opción del Sevilla FC es la que más le favorece en lo deportivo se antoja clave, y en eso está el director deportivo del Sevilla FC.

Conseguir dicho acuerdo supondría al de San Fernando tener la sartén por el mango en los últimos estertores del mercado, sin apenas tiempo de reacción para United y Juventus. Pues los italianos, aunque más próximos a los 'Red Devils' tampoco asumen la ficha íntegra del atacante galo (150.000 euros semanales).

Los ingleses, por su parte, tampoco están quietos en esta partida de ajedrez. El alemán Ralf Rangnick ha conseguido enlazar dos victorias seguidas por primera vez desde que aterrizó en el banquillo red. Este sábado, ante el West Ham (1-0) contó por primera vez con un Antony Martial que entró en el 82' y que fue clave para la victoria de los de Mánchester. Una muestra más de que la tensión entre técnico y futbolista está aparentemente solucionada, lo que fortalece la postura del United en la negociación.