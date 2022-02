El Papu acalla los rumores: "Estoy muy contento aquí, me encanta el Sevilla FC y España"

"Sale de la nada", dice el argentino que avisa del peligro del Dinamo de Zagreb y el ritmo de juego en Europa

Papu Gómez, atacante del Sevilla FC, ha sido el futbolista que ha acompañado a Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al choque contra el Dinamo de Zagreb. El argentino ha mostrado la ilusión por llegar lejos en la competición. "Me siento muy bien. Muy a gusto, muy contento, ya recuperado del partido de LaLiga y con el chip cambiado para afrontar la competición europea, un torneo en el que el Sevilla FC siempre está muy a gusto y queremos llegar lo más lejos posible. Comenzamos mañana, en casa y seguramente la gente sevillista está muy ilusionada con esta competición. Sabemos que es muy importante para todos, intentaremos competir. En Europa hay otro ritmo de juego, hay que estar muy atentos y trataremos de conseguir un buen resultado para viajar a Croacia un poco más tranquilos", ha comentado.

El Papu conoce al rival y no se queda con LaLiga o la Europa League: "Es un equipo que conozco muy bien, aún hay jugadores que llevan tiempo en el equipo. Es un conjunto muy agresivo, que domina su liga y juega cada año en la Champions y en la Europa League. Es un partido muy peligroso porque en Croacia son muy fuertes y hay que viajar allí con el mejor resultado posible. Los objetivos del equipo son todos. Somos ambiciosos y queremos pelear los dos frentes hasta el final, tanto LaLiga como la Europa League, que además la final se juega en nuestro estadio".

Sobre las noticias que llegan desde Italia que hablan de su vuelta al Calcio, el argentino zanjó así el asunto: "Son sólo rumores de la nada. No sé de dónde salió eso. Vino mi representante pero porque era mi cumpleaños. Estoy muy contento aquí, me encanta España y me encanta el Sevilla FC".

El apoyo de la afición: "Hemos jugado mucho tiempo sin gente durante la pandemia y estamos muy felices de poder jugar con nuestra afición, que siempre nos apoya mucho".

Su posición en el campo: "Lo he hecho bien, en el pasado creo que también. Estoy teniendo varios roles, pero el entrenador me da confianza y me siento importante. También estoy bien físicamente y espero poder seguir así".