Los datos de un demoledor 'Informe de Bajas' en el Sevilla: nueve lesiones en los seis últimos partidos

En todos los encuentros del último mes ha tenido que hacer algún cambio por motivos físicos, a lo que se suman las bajas por sanción; Lopetegui, sin defensa para el derbi

El Sevilla FC ha vuelto al trabajo en la mañana de este viernes, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en el que ha comenzado a preparar El Gran Derbi del próximo domingo ante el Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán pendiente del nutrido grupo de bajas que ha aumentado en las últimas horas con la lesión en Zagreb de Diego Carlos y la confirmación de la sanción a Jules Koundé.

El Comité de Apelación de la RFEF ha desestimado el segundo recurso del club nervionense y ha confirmado el partido de castigo que Competición impuso al central francés por su rigurosa expulsión ante el RCD Espanyol. Cabe recordar, además, que en el mismo partido Lucas Ocampos vio la quinta amarilla y tampoco podrá estar ante el Real Betis, uniéndose a las ausencias confirmadas por lesión de Karim Rekik, Erik Lamela y Suso Fernández. Además, Gonzalo Montiel, que volvía este jueves tras lesionarse a primeros de mes en Pamplona, fue sustituido al descanso con molestias físicas que hacen temer en una recaída.

En este complicado contexto, el Sevilla FC se ejercitó este viernes apenas unas horas después de aterrizar en la capital hispalense ya entrada la madrugada procedente de Zagreb, donde superó la eliminatoria de 'play-off' de la UEFA Europa League ante el GNK Dinamo pese a perder por 1-0 y donde ya conoce su rival en los octavos de final, el West Ham inglés.

Con el clásico trabajo de recuperación para los futbolistas titulares en el estadio Maksimir y con el resto trabajando ya en el derbi del domingo, Lopetegui cruza los dedos para que las consecuencias de la lesión de Diego Carlos sean las menores posibles, aunque su baja ante el Betis está garantizada y se teme que sufra una rotura muscular. "Diego no abandona el campo así como así", lamentaba el técnico sevillista en sala de prensa.

El técnico del Sevilla FC afronta un rompecabezas para configurar una defensa para el derbi sin poder contar con ninguno de sus tres centrales -Koundé, Diego Carlos y Rekik-, con Montiel tocado y con Navas aún lejos de un estado de forma óptimo después de estar tres meses parado y de pasar el coronavirus. Desde luego, si parecía que el equipo recuperaba efectivos en febrero, después de llegar Martial y Corona en el mercado invernal y de que los tres marroquíes volviesen de la Copa de África, nada más lejos de la realidad.

La plaga de lesiones y contratiempos es tan intensa o aún más que en los tres meses anteriores. Y es que hay un dato demoledor: en los seis últimos partidos, el Sevilla FC cuenta nueve bajas por lesión. De todo tipo. Desde traumatismos como la baja de Fernando con la que acabó el mes de enero o la de Ocampos con la que iniciaba febrero, como musculares. No se ha librado en ningún partido de tener que hacer algún cambio obligado.

El 5 de febrero caía el propio Ocampos en el calentamiento del partido ante CA Osasuna y en el minuto 5' de ese mismo duelo en El Sadar pedía el cambio Gonzalo Montiel. El día 11, un golpe ante el Elche dejaba KO al Tecatito Corona, que era sustituido en la segunda parte y se perdía el duelo de ida del jueves 17 ante el Dinamo, en el que se rompió Rekik. Tres días después, el 20-F en Cornellà, Martial sólo pudo aguantar 25 minutos frente al Espanyol; mientras que este pasado jueves día 24, en Zagreb caían Diego Carlos (ya en la ida acabó lesionado) y se resentía Montiel, suplidos ambos en el descanso.

No es normal, pero lo peor es que se veía venir. Diego Carlos había disputado 34 de los 37 partidos oficiales del Sevilla FC esta temporada, 33 de ellos como titular y 30 completos para un total de 3.089 minutos a los que cabe añadir la circunstancia de que apenas tuvo vacaciones y se sumó tarde a la pretemporada tras competir en los Juegos Olímpicos hasta la final, colgándose el oro.

Tanto el brasileño como Rekik llevaban mucho tiempo jugando con dolor y necesitando tratamiento entre partidos por molestias en los isquios, sin poder descansar para ayudar al equipo ante la plaga de bajas. De puertas adentro del Sevilla FC lo veían venir con la impotencia de no poder hacer nada para impedirlo. Y esto no termina aquí, porque igual de tocado que ellos está Koundé, que lleva meses jugando con molestias. Igual no es tan malo que Apelación no le haya quitado la sanción.