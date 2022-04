Lopetegui pide "ayuda divina", rechaza cansancio en el Madrid, expresa temor por Diego Carlos y niega que el Sevilla soñara con LaLiga

El técnico sevillista ha atentido a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde este domingo recibe al líder pendiente del estado físico de Acuña y Delaney

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado por la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la soleada mañana de este sábado, justo después del entrenamiento a puerta cerrada para ultimar el atractivo encuentro de mañana contra el Real Madrid, líder de LaLiga. Un encuentro, en el coliseo nervionense, para el que el técnico de Asteasu no desprecia un poco de "ayuda divina", después de poder empaparse de la Semana Santa de la capital de Andalucía, por fin, en su tercer año en la ciudad.

Para el choque estrella de la jornada 32 en el campeonato nacional de Primera división, el Sevilla FC tiene las bajas seguras de Fernando Reges, Karim Rekik y Suso Fernández, pero durante la semana ha visto reintegrarse en el grupo a Marcos Acuña y Thomas Delaney, quienes han intentado llegar a este importante y vistosa cita; aunque, como suele ser habitual, Lopetegui no ha dado pistas en este sentido durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

"Lo afrontamos siempre con la misma voluntad que encaramos todos los partidos, Siempre con la sana intención y con la ilusión de ser capaces de superar a un gran rival, sabiendo las dificultades pero teniendo esperanzas en conseguir los tres puntos", comenzó explicando el técnico del Sevilla FC, quien no lamenta llegar a este importante partido lejos de ese codo con codo que ha mantenido con el Real Madrid casi toda la temporada. Es más, a pesar de que durante meses se habló de su candidatura a ganar LaLiga, Lopetegui asegura que el único objetivo ha sido siempre clasificarse para la Champions y que el resto es "cosa de los medios".

"No nos paramos a pensar en lo que podría haber sido. El fútbol es lo que es y sólo pensamos en estar listos para enfrentarnos a un gran rival que viene de meterse en semifinales de la Champions y que es líder de la competición liguera con mucha solvencia, creo que con eso está todo dicho", comenzó explicándose. "Nosotros pensamos en hacer un gran partido y sumar tres puntos muy importantes para nosotros. Sólo pensamos en eso y en nada más. Todo ese tema de cuentas, titulares y comentarios son para vosotros (prensa). Nuestro único objetivo es sumar tres puntos y conseguir el objetivo que es el de clasificarse para la Champions. No hemos pensado en nada más", añadió.

"No hacemos cuentas", insistió sobre el escaso tiempo de recuperación del Real Madrid después de jugar una prórroga el martes ante el Chelsea FC que dejó evidente cansancio y muchos tocados. No lo ve así Lopetegui, quien fue técnico blanco: "Cinco días para el Real Madrid es como tener una semana completa. Van a estar descansados, sin ninguna duda, y va a ser un partido bonito, exigente para los dos equipos. Estamos centrados en nosotros, en intentar llevar al límite todas nuetras virtudes como equipo para superar a un grandísimo rival".

Para ello, no desdeña ayuda divina: "Cualquier ayuda es bienvenida". "Hemos podido escaparnos algunos días y ver pasos, disfrutar un poco de esta Semana Santa tan maravillosa que tenéis en Sevilla y empaparnos de la cultura, la religión y la tradición de esta ciudad. No la conocía y me ha gustado", explicó sobre las fotografías en las que se le veía en un céntrico balcón disfrutando de las procesiones en compañía de José Castro o Del Nido Carrasco, entre otros dirigentes del Sevilla FC.

Lopetegui, que entrenó a Benzema, fue preguntado por un periodista francés cómo se puede parar al delantero del Madrid, en el mejor momento de su carrera deportiva: "No opino del Balón de Oro, pero Karim es un futbolista extraordinario y absolutamente imprescindible en el Madrid. Trataremos de parar no sólo a Benzema sino a todos los jugadores, porque ellos tienen a los mejores línea por línea, además de a un gran entrenador como Carlo Ancelotti. Vencerles es nuestra exigencia y nuestra ilusión".

"Focalizamos esa ilusión por conseguir los objetivos y no hay más gestión en la cabeza de los futbolistas para afrontar este partido", explicó Lopetegui sobre la gestión mental en el vestuario del Sevilla FC antes de ser preguntado por otro de los madridistas más destacados, el portero Thibaut Courtois: "Insisto, en el Madrid, todos los jugadores son o aspiran a ser los mejores del mundo en sus posiciones, siempre. Y no me quiero extender más hablando del rival, prefiero hablar de mi equipo".

Además de responder preguntas en su condición de exentrenador del Real Madrid, Lopetegui también fue cuestionado sobre su pasado como seleccionador español, ahora que el central del Sevilla FC Diego Carlos Santos está a punto de conseguir el pasaporte español. "Lo primero es que consiga la nacionalidad, eso es un requisito importante, porque además no ocupará plaza de extranjero en cualquier equipo de Europa. Lo de España no es pregunta para mí", se limitó a responder, sin ocultar su temor a que la nacionalización del brasileño sea un motivo extra para que clubes poderosos quieran ficharlo.