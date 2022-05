Papu Gómez admite la "desilusión máxima" y "falta de confianza" en este Sevilla

El argentino, que fue uno de los mejores del equipo nervionense en el impotente empate contra el RCD Mallorca, recalca la necesidad de hacer autocrítica y analiza qué ha fallado en esta segunda vuelta

El Papu Gómez hizo un buen partido. Se hizo con el balón desde el principio y las tres o cuatro ocasiones que el Sevilla FC tuvo para ganar el partido de este miércoles contra el RCD Mallorca llegaron en acciones personales del argentino, el único con lucidez y que no se dejaba llevar por la impotencia generalizada. Impotente, no; pero el mediapunta nervionense sí admitió que se marchó del Sánchez-Pizjuán con una "desilusión máxima" por el 0-0 que amenaza con ahondar en la "falta de confianza" que está sufriendo esta plantilla durante la recta final de LaLiga.

"El empate es una desilusión total, porque el equipo quiso ganar desde el primer minuto, tuvimos el balón, corrimos riesgos e intentamos llegar por todos los lados; pero estamos en un momento negativo, no nos quiere entrar el balón, nos precipitamos a veces y por eso la confianza no es máxima ahora mismo. Creo que a pesar de todo no se le puede recriminar nada al equipo, porque lo dimos todo hasta el final", señaló el Papu ante las cámaras de GOL.

"Hay que tratar de levantar cabeza y seguir, hay que sacar el punto que nos falta como sea, porque este club tiene que estar en Champions de la forma que sea. Y luego ya pensar en la temporada que viene, viendo en que podemos mejorar y cómo se puede corregir lo que estamos haciendo mal", insistió.

El mediapunta fue preguntado por qué se puede cambiar de cara a estos dos últimos partidos y su respuesta fue muy sincera: "A estas alturas... ya es difícil cambiar cosas. Sí hay que hacer autocrítica para saber qué ha pasado en la segunda vuelta, porque está claro que no es normal lo que ha pasado. Está claro que en algo estamos fallando todos y hay que hablarlo, analizarlo y mejorarlo para el año que viene".

El Papu se enfadó con Hernández Hernández y reclamó un penalti que el colegiado canario no vio. Aunque ya, 'recogiendo algo de cable', el jugador del Sevilla FC mantuvo su opinión: "Creo que (Maffeo) pega con el pie en el pie del rival, así que me pareció penalti, pero habrá que verlo en televisión".