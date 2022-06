Así está el casting de centrales en el Sevilla

Monchi pretende fichar a dos o tres zagueros para suplir la baja de Diego Carlos y la previsible venta de Koundé y le vinculan con numerosos futbolistas. ESTADIO Deportivo analiza cuál la situación de cada uno de ellos

El Sevilla FC emprenderá este verano una reconstrucción total de su muro defensivo, donde el portero Yassine Bono y el 'pulpo' Fernando Reges buscan nuevos compañeros en ese cuarteto de seguridad del equipo blanquirrojo, ya sin Diego Carlos y a punto de despedirse de Jules Koundé, quien salvo sorpresa mayúscula será jugador del Chelsea FC antes de que termine el mes.



El Chelsea aún no ha presentado oferta concreta, pero lo hará en breve. Entre 60 y 65 millones de euros son las cifras que se valoran en uno y otro lado de la inminente negociación, que dejará a Karim Rekik solo en el eje de la zaga del Sevilla FC. Monchi, según confirman a ESTADIO Deportivo diversas fuentes de plena solvencia, no sólo está buscando a dos jugadores que suplan a Diego Carlos o Koundé, sino que trabaja con la idea de fichar a tres jugadores y asegurar la retaguardia del que ha sido el equipo menos goleado de LaLiga.



Esto ha aumentado el volumen del ruido mediático y de la rumorología. Así, en las últimas semanas han sido relacionados varios centrales y, según el resultado de la #EncuestaHelvetiaED, el brasileño Marcao es el que más gusta con mucha diferencia, pues se ha llevado un 73% de los votos. Eso en cuanto a las preferencia de la afición sevillista. Luego está lo que piense el club y lo que permita la economía. Este periódico ha pulsado varias fuentes de información para tratar de definir cómo se encuentra a día de hoy el casting de centrales en el Sevilla FC.







Marcao, una opción asequible para el Sevilla

Marcos Senesi, con pretendientes en la Serie A

Alexander Djiku, bien posicionado

Denayer, la opción a coste cero

Marcos do Nascimento Teixeira -de-, es conocido futbolísticamente con el apodo de 'Marcao' y milita en el Galatasaray turco, pero lleva tiempo sonando para LaLiga. El RCD Espanyol le tanteó tiempo atrás, llegó a ser vinculado con el Real Betis hace un año y, más recientemente, se le ha vinculado a clubes como el Atlético de Madrid o la AS Roma.A priori, es una de las opciones más factibles, pues el Galatasaray estaría dispuesto a estudiar ofertas, pues sólo le quedan dos años más de contrato con el club otomano, al que no le costará sacar una jugosa plusvalía, pues le fichó del Chaves portugués hace sólo tres años por unos 4 kilos.Por, subcampeón de la primera edición de la UEFA Conference League con el, se han interesado no sólo el Sevilla FC, sino, se estrenó el pasado domingo como internacional absoluto con Argentina (su país de nacimiento) aunque también cuenta con pasaporte italiano.. Sólo tiene un año más de contrato, hasta 2023, pero el club tiene una opción unilateral para prorrogar un curso más su vinculación. El Sevilla FC tiene, Interplayer -de los hermanos Sabbag-, quien lleva a muchos argentinos, entre ellos, a Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel o Erik Lamela., que valora mucho el mercado francés. De allí llegaron Koundé y Diego Carlos, sin ir más lejos, y el franco-ghanés lleva siendo vinculado a los de Nervión desde antes, incluso. Tiene 27 años, mide 1,82 metros y, pero nunca llegó a cuajar y desde 2019 es el líder de la defensa del, pero son cifras negociables habida cuenta de quey que dentro de poco más de seis meses será libre para negociar su futuro con quien lo desee. Diversas fuentes vienen anunciando un acuerdo desde hace tiempo, se ha llegado a hablar de uncon Djiku.

Jason Denayer tiene 26 años, mide 1,84 m, tiene un físico imponente y un valor de mercado de 14 millones de euros. Central diestro de 28 años, tiene experiencia en la elite no sólo con el Olympique de Lyon, sino también con Manchester City, Celtic FC o Galatasaray.



Esta temporada ha disputado 1.450 minutos con el Lyon (3 goles y 1 asistencia), pero el equipo galo se ha quedado fuera de competiciones europeas y, además, el belga termina contrato y no ha renovado. Según la prensa francesa, va a jugar lo mejor posible su carta de agente libre y elegirá al mejor postor, entre los que a priori se encuentra el Sevilla FC.



Caleta-Car, de nuevo en el horizonte sevillista

David García y el hueso de Osasuna

Demiral, pendiente de movimientos en la Juve

Botman se escapa hacia Milan o Newcastle

. Tanto es así que el entonces Director de Fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, llegó a hacer unas declaraciones en las que se mostraba del todo optimista sobre la contratación del croata, que finalmente puso rumbo a Marsella ya que el Olympique elevó la puja a 19 millones, con los de Nervión plantados en 15.Ahora, la prensa de Croacia ha desvelado un nuevo acercamiento sevillista, aprovechando que el internacional arlequinado ha mostradoy le permitan recuperar la inversión en el ex del RB Salzburgo. El Sevilla se ha interesado por las condiciones de una posible salida, pero no ha realizado ningún movimiento concreto por Caleta-Car.David García es el. El navarro, de 28 años y 1,85 metros de altura, ha completado una temporada sensacional y muchas son las voces que, a lo largo de toda la península, se quejan de que Luis Enrique no le haya contemplado para la selección española y que en su lugar cuente con Eric García o Diego Llorente, por ejemplo.Elle fichó hace cuatro veranos de la Cultural y Deportiva Leonesa por sólo un millón de euros y justo le renovó el verano pasado. Le tieney no tiene intención de vender al menos de momento. Le ha, y que se antoja una cifra muy alta para el Sevilla FC. Su agencia, You First Sport, es la misma de Luis Alberto. Todo apunta que Monchi y Álvaro Torres hablarán muchas veces este verano. A día de hoy parece muy complicado, quizás más adelante...Otra de las opciones que más gustan a Monchi, pero quees la del turco. De 24 años y 1,90 metros, hace tiempo que el Sevilla FC maneja excelentes informes, pero su precio no para de multiplicarse. El Sassuolo le sacó de Turquía por 8 millones en 2019 tras ejercer una opción de compra tras varias cesiones.Sin Chiellini, pero con Bonucci, De Ligt y Rugani -además de estar pujando por varios centrales de primer nivel- no es indispensable en el futuro de los bianconeri. Esta 21/22 ha brillado como cedido en la(dos goles y tres asistencias en 42 partidos), pero los de Bérgamo se han quedado fuera de Europa y no podrán ejercer una cara, que es la cifra a la que remiten desde Turín a todos los interesados, que especialmente proceden de laSven Botman es, de todos los centrales de la lista, es. Botman, neerlandés de 22 años y 1,90 metros, saldrá del Lille este verano, ya que el club galo aprovechó los ingresos de su participación en la Champions (fue rival del Sevilla FC) para hacer un esfuerzo por retenerle, tanto el pasado verano como en el mercado invernal.En Nervión estaban, pero el brasileño siguió, firmó finalmente por el Aston Villa hace una semana y ahora el club inglés se ha empeñado en hacerse con Botman y elevar una. Las crecientes cifras han alejado definitivamente al Sevilla FC como candidato. Además, pese a la insistencia de los ricos dueños de las 'Urracas',, quien lleva meses trabajando las bases de un acuerdo con el Lille y con los agentes del zaguero, con contrato hasta 2025 con el LOSC.