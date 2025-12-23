Nalbandian desvela los secretos de Mar del Plata: “La final ante España en la Copa Davis 2008 la teníamos que haber ganado, sin ninguna duda”

17 años después de una de las grandes hazañas del tenis español en su historia, David Nalbandian ha sacado a la luz los errores que llevaron a la sorprendente derrota de Argentina ante ‘La Armada’ en Mar del Plata

El tenis español ha tenido a lo largo de la historia multitud de momentos que han pasado a la historia por su epicidad, su grandeza o por el hecho de las victorias en sí mismo. Pero hay pocos que se asemejen a la final de la Copa Davis 2008. Allí fueron cinco guerreros hasta Mar del Plata para luchar, sin Rafa Nadal, ausente por lesión, por ganar el torneo en el feudo de un equipo argentino que parecía muy poderoso, más sin el astro de Manacor y con el fervoroso público de su lado. Y contra todo pronóstico, lo lograron.

Ahora, 18 años después, ha salido la gran estrella albiceleste de ese momento, David Nalbandian, a desgranar los por qués de una derrota que en su opinión, no se debía de haber producido. “La final ante España en la Copa Davis 2008 la teníamos que haber ganado, sin ninguna duda”. Sin embargo, se dio el caso de que mientras los españoles estaban todos a una, los argentinos llegaron en peor forma, cada uno en un estado diferente.

De hecho, señala a uno en especial, a Juan Martín del Potro, quien perdió un partido contra Feliciano López que dio inicio a la sorpresa, y que, sobre todo, no saltó a la pista en el cuarto punto, en el que Fernando Verdasco certificó la corona. Y ese fue precisamente el gran error que señala Nalbandian: “Del Potro no quiso jugar el cuarto punto de la eliminatoria y Calleri tampoco. Le tocó jugar a Acasuso, que no estaba ni para jugar el dobles”.

Una leyenda del tenis argentino

David Nalbandian es uno de esos tenistas que durante años peleó contra el Big 3, chocando contra el muro en demasiadas ocasiones, pero que aún así usó a lo grande el talento que tenía, el cuál le permitía estar entre ese grupo de elegidos que peleaba por el mínimo resquicio que le dejaban Nadal, Djokovic y Federer. Precisamente él tiene un recuerdo que es historia del tenis, en concreto el Masters Series de Madrid 2007, en el que se llevó el título ganando a los tres, uno de los ‘peaks’ de su carrera, como ha confesado la misma entrevista: ”Son cosas que te pasan una vez en la vida y me tocó esa semana. Los tres estaban en sus mejores momentos, porque a veces uno estaba bien, el otro mal, y eran más desparejos en la regularidad del año. Ahí los tres estaban a tope”.