Taylor Fritz carga contra el calendario: ''Hay mucha gente empezando el año con lesiones''

El estadounidense arrancó con victoria su participación en el Open de Australia, pero el resultado quedó en segundo plano tras su paso por rueda de prensa, donde puso el foco en el calendario del circuito y el alto número de jugadores que llegan al inicio de la de la temporada arrastrando problemas físicos

Taylor Fritz llegó pisando fuerte en su estreno en el Open de Australia. El noveno del mundo sufrió un poco para lograr imponerse por 6-7(5), 7-5, 1-6 y 3-6, pasándolo un poco mal en las dos primeras partes. En la segunda ronda se verá las caras con el checo Vit Kopriva. Pero el estadounidense en rueda de presa no ha puesto el foco en las peripecias del partido, si no en una causa que toca de cerca a muchos tenistas: el famoso calendario.

Taylor Fritz habla sobre el calendario

Como ya hicieron los brazos dominantes del tenis mundial, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Fritz también ha dado su opinión en el calendario, que según él hace que muchos tenistas no lleguen en forma al primer Grand Slam de la temporada: ''Si miras el circuito, no soy solo yo, hay mucha gente empezando el año con lesiones. Quizás la temporada es demasiado larga, no lo sé. Quizás cuatro semanas no sean suficientes para recuperarse por completo. Es lo que hay. Senté muchas bases durante la pretemporada para recuperarme, pero al mismo tiempo, la pretemporada es tan corta que necesitas entrenar duro o, de lo contrario, llegas al año sintiendo que no has jugado suficientes partidos o que no has tenido suficiente tiempo en la pista, que es muy parecido a lo que siento''.

Unos reproches que extrapoló al partido de hoy, comentando como se sintió en su debut en el Open de Australia: ''Estoy muy contento por esos dos últimos sets porque me sentí realmente yo mismo en la pista en esos dos últimos sets de ese partido, simplemente por cómo lo estoy procesando, cómo está funcionando mi mente. Me sentí genial, así que eso es bueno, al menos. Tienes que estar sano para entrenar; de lo contrario, estarás en una mala situación para empezar la temporada. No es la mejor situación''.

La rodilla sigue dando guerra

Taylor Fritz está lidiando con una tendinitis grave en la rodilla, una lesión persistente que ha marcado el inicio de la temporada y que arrastra desde finales de las Nitto ATP Finals del pasado año: ''He notado mejoras bastante importantes en mi rodilla. Ese era el objetivo, empezar a sentirlo después de poco más de dos meses con este programa de fortalecimiento del tendón, pero bueno, estoy mucho mejor de lo que esperaba después de cómo me sentí durante la primera semana en Australia. No esperaba poder jugar con la demanda física y la duración del partido de hoy, y no sentir la rodilla tan mal ahora mismo. Es muy prometedor''.

Pero eso sí, no todas las noticias son positivas: ''Por desgracia, esta semana surgieron otras lesiones mientras me preparaba, lo cual es una lástima. No quiero entrar en detalles, quizás hable de ello después del torneo, pero simplemente tengo que ir sintiéndolo sobre la marcha porque es algo con lo que ya he lidiado antes, así que, bueno, estoy familiarizado con ello''.