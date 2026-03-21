Nueva polémica del fútbol moderno: influencers en los estadios y un debate que divide a la afición

El fútbol vuelve a situarse en el centro del debate mediático, esta vez no por una decisión arbitral ni por un fichaje, sino por un fenómeno cada vez más habitual: la presencia de influencers y creadores de contenidos en los estadios. Una acción que los clubes y sus patrocinadores defienden como estrategia de marketing

Estadio Deportivo ha salido a la calle para recoger esa división de opiniones que ya gran parte de las redes sociales. Varios aficionados cuestionan el papel real de estos creadores de contenido en el ecosistema del fútbol profesional, ya que muchos están en desacuerdo con esta situación que se vive semana tras semana por los estadios de fútbol.

Esta práctica no está siendo bien recibida por todos. Como se refleja en los aficionados a pie de calle, muchos consideran que se está desvirtuando la experiencia del fútbol. No se trata solo de quién ocupa un asiento, sino de lo que representa.

Una estrategia de marketing… cuestionada

En los últimos meses, la presencia de influencers, incluso en las zonas VIP, en estadios de Primera División se ha multiplicado. Invitados por clubes o patrocinadores, su función es clara: generar contenido y amplificar la visibilidad del evento en redes sociales debido a la cantidad de personas que se mueven a través de la pantalla.

Algunos testimonios recogidos por ESTADIO Deportivo son especialmente contundentes. “Se está perdiendo la esencia del fútbol”, señalan, mientras otros van más allá: “Hay gente que paga una barbaridad por una entrada y luego ves a influencers que vienen gratis”.

Una crítica que también se ha hecho viral en redes sociales, donde numerosos aficionados denuncian que “gente a la que no le interesa el fútbol pueda ir gratis” mientras ellos no consiguen entrada o deben asumir precios elevados.

La otra cara: visibilidad y nuevas audiencias

No obstante, no todas las opiniones son negativas. También se recogen posturas más abiertas, que entienden esta tendencia como una evolución natural del deporte en la era digital, en la que la gran mayoría de la sociedad vive.

Algunos defienden que “el fútbol tiene que adaptarse a las nuevas generaciones”, y que estos perfiles ayudan a conectar con un público más joven que consume el deporte de manera diferente. Algo que puede ayudar a enganchar a las nuevas generaciones que están, a priori, más despegadas del deporte rey.

Un debate abierto

La polémica está lejos de cerrarse. Mientras los clubes continúan apostando por este modelo para aumentar su alcance global, una parte de la afición siente que el fútbol se aleja de su identidad y su esencia: los aficionados.

Lo que parece claro es que el fútbol, como fenómeno social, sigue transformándose. Y en ese proceso, los influencers han pasado de ser espectadores a protagonistas en la grada. Una realidad que, para bien o para mal, ya forma parte del espectáculo y afecta a los aficionados.