Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la victoria del Madrid y del Valencia en la jornada 23

La jornada 23 de la Liga Endesa se ha saldado con las derrotas de equipos como el Unicaja y la victoria del Real Madrid en el Clásico

La Liga Endesa ha vivido un fin de semana frenético donde la lucha por el playoff y la permanencia ha dejado actuaciones individuales para el recuerdo. Desde el vendaval anotador de Jaworski el sábado hasta la solidez de los equipos de arriba, la jornada ha cumplido con todas las expectativas. Victorias para el Murcia, Bilbao Basket, La Laguna, Zaragoza, Joventut, Gran Canaria y Valencia Basket.

El Valencia Basket mostró su versión más sólida para pasar por encima del Coviran Granada con un suficiente 107-91. Los taronja no dieron opción alguna, basándose en un juego de equipo donde todos sumaron para asfixiar al conjunto andaluz que se vio superado. Por su parte, el Baskonia tuvo que trabajar a destajo en un duelo de resistencia frente al Básquet Girona. Aunque el partido estuvo igualado, la paciencia de los vitorianos acabó dando sus frutos en un último cuarto decisivo. Con un parcial final que rompió el equilibrio, los de Vitoria sellaron el partido con un 94-81.

En el resto de choques dominicales la intensidad fue la nota dominante. Equipos como el Real Madrid mantuvo su pulso en la zona alta de la tabla ante un tibio Barça, sacando adelante partidos trabados donde la calidad individual apareció cuando más lo necesitaban. Un Barcelona que recordemos que venía de ganar al Valencia hace un par de días en la Euroliga, pero aún así no han podido hacerse con el clásico.

Resultados de la jornada 23 de la Liga ACB

BAXI Manresa 86 - 90 UCAM Murcia

MoraBanc Andorra 98 - 102 Surne Basket

Unicaja 70 - 95 La Laguna TFE

Casademont Zaragoza 108 - 98 Recoletas Salud

Hiopos Lleida 86 - 88 Asisa Joventut

Dreamland GC 94 - 81 Basquet Girona

Valencia Basket 107 - 91 Coviran Granada

Barça 76 - 95 Real Madrid

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 23