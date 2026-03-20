Ibon Navarro apunta a la Euroliga

El técnico de unicaja ha dejado claro que su sueño sería estar al frente del equipo malagueño en la máxima competición continental

Unicaja ha dado un salto adelante desde que se despidiera de paliza de la Copa del Rey cuando defendía el título logrado el pasado año en Canarias. El torneo copero le ha servido al equipo andaluz de punto de inflexión y eso le ha permitido pasar como primeros en la Champions, tras derrotar al Joventut el martes, y subir posiciones en la ACB y meterse de lleno en la lucha por la segunda plaza.

Ibon Navarro, el técnico que le ha llevado a los éxitos y a ganar cuatro títulos en un año, no quiere descentrarse de lo que ahora tiene entre manos ante la posibilidad de ampliar su contrato y avisa que lo que de verdad le gustaría es dirigir a Unicaja... en Euroliga.

"Lo que yo quiero no me tenéis ni que preguntar, ya lo tenéis por ahí y no hay ninguna novedad. (...) Siempre he dicho que lo que quiero, si pudiese elegir, sería jugar la Euroliga", indicaba el técnico vasco.

A partir de ahí, no quiere saber nada de lo que llevan sus agentes y lo que negocian con el club, pero deja claro que su deseo es seguir en Unicaja. "Ellos trabajan, hablan con el club, pero no estoy todo el día hablando y con el club hablo y tengo unas conversaciones muy fluidas tanto con Juanma Rodríguez -director deportivo- como con Antonio Jesús López Nieto", indicó.

Tanto Navarro como el club no quieren descuidarse en un momento en el que se va a decidir la temporada y centran su atención en lo que les llega ahora.

La Laguna Tenerife y Patty Mills, primera preocupación

Por lo pronto, este fin de semana aterriza en el Martín Carpena el nuevo equipo de Patty Mills, un La Laguna Tenerife que llega de vencer al Valencia Basket y que cuenta con menos bajas que de costumbre.

En este sentido, Navarro advertía sobre la presencia del australiano, que da más recursos al rival: "Es verdad que -Mills- lleva un tiempo sin jugar, pero, no solo es un perfil de la NBA, ya que ha jugado grandes torneos FIBA con la selección de Australia. Creo que les da a otro jugador con amenaza de tiro y a eso suma un buen manejo, una buena visión de juego, una gran capacidad de pase. Es un jugador increíble".

Sobre el rival, tiene claro que no puede dejar que Marcelinho Huerta marque el ritmo. "Tú puedes estar haciendo las cosas muy bien y ellos al final te castigan porque son un equipo muy bueno y con calidad, pero lo que tienes es que ser consistente. Ahora tenemos muchos jugadores que no saben lo que es jugar con el Tenerife y ahí es importante que escuchen a los entrenadores y, sobre todo, a los compañeros", advertía.

Ante el Alba Berlín en cuartos, un ex de Euroliga

Unicaja también ha conocido este viernes que su rival en cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA, donde defiende título, será un ex de la Euroliga como el Alba Berlín. Los alemanes no tienen la ventaja de campo, ya que jugarán primero en casa, pero son un rival peligroso.

"Será una eliminatoria muy exigente, pero no esperábamos otra cosa en unos cuartos de final de la BCL. Necesitamos un ambiente como el vivido recientemente en el partido contra el Joventut, porque vamos a necesitar mucho su apoyo ante un equipo muy duro y necesitaremos dar nuestra mejor versión", afirma el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, encargado de analizar al rival.

El ex del Betis sabe que el primer duelo, en Alemania, será clave. "Es un equipo con un gran pabellón, mucha experiencia internacional, con jugadores contrastados como Martin Hermansson y jóvenes talentos alemanes", sentenciaba el malagueño.