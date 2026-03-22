El Madrid arrolla al Barça con una exhibición en el Clásico

El Real Madrid ganó sin muchos problemas al Barça en su feudo por un apabullante 76-95

El Real Madrid arrolló este domingo a un Barça que se desmoronó tras un segundo cuarto devastador. El conjunto blanco, líder de la competición, firmó un parcial de 15-36 en ese periodo que dejó el Clásico visto para sentencia mucho antes del final. La ventaja visitante se gestionó con comodidad hasta el 76-95 definitivo, un marcador que refleja la superioridad madridista en una tarde marcada por un acierto exterior insultante.

El Real Madrid arrasa al Barça

La historia del partido cambió radicalmente tras un primer cuarto igualado por 18-15. En apenas 15 diez minutos, el Real Madrid cimentó su triunfo con un estratosférico 8 de 9 en triples durante el segundo acto, marchándose al descanso con un contundente 33-51. Facundo Capazzo (15 puntos), Mario Hezonja (13 puntos) y Gabriele Procida (14 puntos) formaron un trío imparable que anuló cualquier intento de reacción local, ante la mirada de invitados como Joan García, Eric García y Gerard Martín, presente tras su victoria ante el Rayo Vallecano.

En la otra cara de la moneda, el Barça vivió una tarde amarga. Más allá del orgullo de Joel Parra (11) y de un Jan Vesely que empezó fuerte pero fue de más a menos (15 puntos), el cuadro catalán acusó su falta de puntería desde el perímetro (9/27 en tripes). La discreta actuación de Kevin Punter, su máximo anotador, se quedo en apenas 9 puntos y terminó de lastrar a un equipo que se vio aturdido por el parcial de 0-10 liderado por Lyles, Maledon y Len al inicio del segundo cuarto.

Ni los tiempos muertos de Pascual ni la entrada del joven Kusturica en el último tramo lograron maquillar un resultado que provocó pitos y el abandono prematuro de parte de la afición del Palau. El Real Madrid demostró una autosuficiencia absoluta para generar canastas, con un Capazzo diferencial que frenó en seco cualquier amago de remontada.

Ficha técnica

76 - Barça (18+15+20+23): Satoransky (5), Punter (9), Parra (11), Clyburn (14), Vesely (15), -cinco inicial-, Marcos (3), Cale (-), Brizuela (7), Hernangómez (6), Fall (4), Shengelia (2) y Kusturica (-).

95 - Real Madrid (15+36+20+24): Campazzo (15), Abalde (3), Hezonja (13), Deck (4), Tavares (5), -cinco inicial-, Lyles (11), Procida (14), Maledon (11), Garuba (6), Llull (3), Feliz (4) y Len (6).

Árbitros: Antonio Conde, Rafael Serrano y Joaquín García. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la vigésima tercera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 7.032 espectadores.