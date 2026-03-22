Jawoski y Mills revientan el sábado de ACB

Desde el histórico récord de Jaworski en Andorra hasta el debut de Patty Mills en Málaga, la jornada 23 de la Liga Endesa ha dejado un sábado de altura para la ACB

La jornada 23 de la Liga Endesa nos ha dejado un sábado de esos en el que el talento individual ha sido fundamental. Ha sido un día de números mareantes, con tres jugadores superando los 30 puntos y un debut que ha dejado a los aficionados con la boca abierta. En un baloncesto donde cada vez es más difícil ver marcadores tan abultados, hoy hemos visto desde récords hasta estrenos.

El Zaragoza resucita desde el triple

El Casademont se jugaba mucho más que un partido, era una final por la supervivencia. Y los locales no fallaron ante un rival directo como el Burgos, con un suficiente 108-98. Lo de la primera mitad de los maños fue de estudio, con un acierto exterior que rozó lo absurdo: 12 triples de 18 intentos para dejar el choque casi visto para sentencia al descanso. Isaiah Washington, con 23 puntos, fue el brazo ejecutor de un equipo que necesitaba esta victoria como el comer para romper la racha negativa.

Impacto inmediato de Patty Mills en Málaga

Si alguien dudaba de lo que podía aportar Patty Mills en su llegada a la ACB, hoy se han despejado todas las incógnitas. El australiano debutó con la Laguna Tenerife firmando sus 24 puntos y una sensación de dominio total en la victoria ante Unicaja por 70-95. Logra así el debut más anotador del siglo para el equipo. Los de Txus Vidorreta pasaron por enciama de los malagueños desde el primer cuarto, dejando a sus rivales en unos pirricos 11 puntos en los diez minutos iniciales. Unicaja que venía lanzado tras la Copa, se vio superado por un bloque tinerfeño que funciona como un reloj suizo y que, con este triunfo, se asienta en la zona de play off demostrando que tiene cuerda para rato.

Jaworski hace historia en el Principado

Lo de Justin Jaworski en Andorra es de esas actuaciones que seguro que quedará grabado en los que estuvieron en el Pavelló Toni Martí. El escolta se fue hasta los 36 puntos, estableciendo el récord histórico de anotación de un jugador del Bilbao Basket en la Liga. No fue un partido fácil para los de Ponsarnau, que tras un gran inicio vieron cómo el MoraBanc Andorra le daba la vuelta al marcador en un ambiente muy caldeado. Pero en la prórroga, Jaworski volvió a aparecer para silenciar el pabellón con dos triples letales. Una victoria de carácter, 98-102, que demuestra que los bilbainos saben sufrir y competir cuando las cosas se ponen feas.

DeJulius reina en el caos

Para cerrar el sábado, el UCAM Murcia asaltó al Manresa 86-90 en un encuentro que fue un auténtico intercambio de golpes. El nombre propio fue David DeJulios, que desesperó a la defensa manresana con 35 puntos y una efectividad tremenda. Aunque los locales tuvieron opciones hasta el último minuto gracias al acierto de Álex Reyes, las pérdidas de balón en los momentos decisivos acabaron condenando a los locales. Los de Sito Alonso supieron jugar mejor con los nervios del final y se llevan una victoria que les mantiene en la parte alta de la alta, confirmando que van muy en serio.