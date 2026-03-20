Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 23 de la Liga Endesa de baloncesto

La nueva fecha de la competición doméstica llega marcada por el clásico que se disputará el domingo en el Palau Blaugrana entre Barça y Real Madrid

¡Vuelve la emoción de la Liga ACB! La recta final de la competición está cada vez más cerca y en esta 23ª jornada tenemos fantásticos partidos como el clásico entre Barça y Real Madrid, pero sin olvidarnos del Unicaja - La Laguna Tenerife con los playoffs en juego, ni del no menos emocionante Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos, encuentro clave en la pelea por la permanencia.

Empezando por el encuentro que disputarán los dos grandes del baloncesto nacional, tenemos que el choque llega en bastante mejor momento a los de Sergio Scariolo. Pese a que tendrán un día menos de descanso a causa de su compromiso de Euroliga en cancha de Zalgiris Kaunas, lo cierto es que los blancos van líderes destacados en la ACB y, por tanto, no tienen presión alguna en términos de clasificación, algo que no se puede decir del Barça.

Los chicos de Xavi Pascual, muy golpeados por las lesiones y sabiendo que en caso de derrota pueden perder varios puestos en la tabla, encaran el choque con el deseo de sumar el triunfo, pero sabedores de que el cansancio está haciendo mella y que podrían tenerlo realmente difícil.

Entre playoffs y el descenso

Siguiendo en la parte alta de la liga nos encontramos además con un Unicaja - La Laguna Tenerife realmente trascendente para ambos, ya que los malagueños quieren colarse entre los cuatro primeros para tener factor cancha en la postemporada y los canarios marcan justo el límite para salir de los ocho primeros.

Y por ahora está la cosa que arde. Casademont Zaragoza, en estos momentos a punto de caer en puestos de descenso, recibe a un San Pablo Burgos con el que están igualados a 6 victorias y 16 derrotas. Sobra decir que es un encuentro clave para ambos.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta ocasión será el duelo entre el Hiopos Lleida y el Joventut Badalona.

Horario y dónde ver por TV la jornada 23 de la Liga Endesa

Sábado 21 de marzo de 2026

Baxi Manresa - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Unicaja - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 22 de marzo de 2026

Hiopos Lleiva - Joventut. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Esport 3.

Dreamland Gran Canaria - Río Breogán. El partido se puede ver a las 13:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - Basquet Girona. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Barça - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.