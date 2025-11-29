Chus Mateo se acuerda de la derrota de España en el Eurobasket y manda un aviso: "Ellos no han cambiado tanto"

El seleccionador español advierte a sus jugadores para que sean intensos este domingo ante Georgia y a los aficionados de La Laguna para que apoyen sin cesar

España puede afrontar su segundo partido de las Ventanas FIBA de clasificación para el Mundobasket de Qatar 2027 con cierta tranquilidad por su victoria en Dinamarca, pero no puede confiarse ante una Georgia que llega dolida después de caer en casa ante Ucrania. Y que llega también con urgencias, ya que una segunda derrota les complicaría mucho la clasificación.

Por eso, Chus Mateo sabe lo que se va a encontrar enfrente. Los Toko Shengelia, Shermadini y compañía van a salir con el cuchillo entre los dientes. Para ellos es una final y como tal también debe tomársela el conjunto español, al que su entrenador, Chus Mateo, ha advertido.

"Igualarles en intensidad no es suficiente, tenemos que superarles. Queremos salir intensos, bien, en un partido importante para nosotros, y empezar en una buena dinámica como el otro día en Dinamarca", avisaba el ex del Real Madrid.

Mateo iba más allá y aseguraba que al equipo español le queda un duelo largo y sufrido. "Es importante para marcar una línea, pero también es cierto que los partidos hay que madurarlos y hay que trabajarlos. Si alguien piensa que contra Georgia va a haber un momento en que vas a poder escaparte fácil y no va a haber partido, eso es imposible", añade.

Georgia sí cuenta con su estrella de Euroliga

El seleccionador español lo dice, sobre todo, porque ve una Georgia muy similar a la que superó a la España de Scariolo en el Eurobasket de este pasado verano. Aunque le faltan las dos referencias de la NBA, sigue teniendo jugadores de peso, entre ellos su capitán: Shengelia. En España, sólo Yusta está de los que jugaron el campeonato europeo y muchos jugadores son debutantes.

"Ellos no han cambiado tanto. Es verdad que les falta alguno, pero siguen teniendo jugadores que son sus referentes, mantienen el estilo. Han cambiado a su base americano por McFadden, que es otra arma a tener en cuenta, un anotador compulsivo que tenemos que tener en el radar. Shermadini, Shengelia, Sanadze... pero no podemos olvidarnos del resto", estimaba el madrileño.

Es por eso que ha hecho un llamamiento a los aficionados, para que se vuelquen con España en un partido tan importante. "Necesitamos un sexto hombre, que siempre ha estado ahí con la selección y con su equipo. Necesitamos más que nunca el empuje de la afición de Tenerife. Sabemos que lo vamos a tener", concluía el ex técnico merengue, que tendrá una baja muy importante en este encuentro: Jaime Fernández. El máximo anotador español en Dinamarca regresó lesionado y no será de la partida ante Georgia.