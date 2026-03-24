Barça - Anadolu Efes: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El Barça recibe a un Anadolu Efes de Pablo Laso que no se juega nada, pero que quiere aprovechar el bajón blaugrana para seguir hurgando en la herida

El Barça, sin tiempo para asumir la dura derrota en el clásico del domingo, tiene ante sí un partido clave de Euroliga, que además llega con morbo incluido. El Anadolu Efes no es el de otros años y no se juega nada en su partido frente a los de Xavi Pascual, pero llega entrenado por Pablo Laso, por lo que se volverá a ver un duelo de banquillos que fue un clásico de la ACB hace una década.

Con Laso, el equipo turco ha crecido, pero eso no ha sido suficiente para recuperar todo el terreno perdido y, a falta de seis partidos, ya está eliminado de la Euroliga. No en vano, sólo lleva diez victorias, ocho menos que un Barça que ahora mismo es el que cierra la zona de 'play-In'. Precisamente, mantener esa posición y recuperar opciones de 'play off' es el objetivo de los de Pascual.

La victoria en el Roig Arena les dio algo de aire, pero con el Dubai apretando a un solo triunfo no se puede permitir ningún tropiezo. Y menos ante un rival que ya no se juega nada y que llega con las importantes bajas del base Shane Larkin y del pívot Georgios Papagiannis, y con las dudas del escolta Rodrigue Beaubois y del interior Brice Dessert. Al menos, Laso recupera al exmadridista Vincent Poirier, que reapareció el fin de semana en la Liga turca.

En su contra tiene el momento anímico. Habrá que ver cómo afecta la dura derrota ante el Real Madrid del domingo. A favor, la recuperación de un Shengelia que habrá tenido más horas de entrenamiento tras llegar muy justo al choque ante los blancos.

"Es un equipo que vendrá con todo para ganar. En este tramo de la Euroliga está compitiendo bien contra todo el mundo y nos pondrá las cosas muy difíciles. No vendrá a pasar el rato, quiere tener un buen final de Euroliga. Tiene pequeños con mucho talento, y grandes versátiles o muy grandes", señalaba Xavi Pascual.

A qué hora es el Barça - Anadolu Efes de la jornada 33 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Anadolu Efes, perteneciente a la jornada 33 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 24 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal.

Dónde ver en TV y online el Barça - Anadolu Efes de la jornada 33 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Anadolu Efes se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español ante el turco se retransmitirá a través de M+ Deportes 3 (dial 65).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.