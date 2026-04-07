Barça - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los chicos de Xavi Pascual afrontan la primera de sus finales ante un conjunto heleno con el que están igualados en la clasificación con un balance de 20-15

Al borde del precipicio. El Barça de Xavi Pascual, con las dudas de los checos Tomas Satoransky y Jan Vesely, se la juega este martes 7 de abril ante Panathinaikos, conjunto con el que comparte balance en la Euroliga (20-15), de cara a mantener sus opciones de al menos mantenerse en posiciones que dan acceso al play-in.

Son días decisivos para el conjunto de la Ciudad Condal. Así, si en cuestión de horas reciben a los atenienses, el viernes les tocará rendir visita al Mónaco, un equipo que tiene solo una derrota más en la clasificación. Sí, hablamos de dos choques decisivos para la suerte europea de los catalanes, cuando solo quedan tres jornadas para que concluya la primera fase de la competición.

De cara a hacer frente a los griegos, Pascual está pendiente de la evolución de Satoransky, que no jugó en Zaragoza tras sufrir una indisposición en Kaunas, y también de Vesely, descartado en el último partido en la Liga Endesa por molestias físicas.

El partido ante el equipo de Ergin Ataman no se puede catalogar como menos que una final. En caso de victoria el Barça prácticamente aseguraría una plaza de play-in, pero si cae se asomará peligrosamente al precipicio.

Llamamiento de Juani Marcos

Con las bajas conocidas de Nico Laprovittola y Juan Núñez, que no jugarán en todo el curso, y la duda de Satoransky, Pascual se ha quedado con un solo director de juego: el argentino Juani Marcos, que ya asumió este papel en solitario ante el Zaragoza.

"Necesitamos la gente del Palau, porque sabemos que tenemos dos partidos que son como dos finales y luchar con nuestra gente va a ser un plus extra para nosotros", señalaba Marcos tras la victoria en cancha del Casademont Zaragoza.

A qué hora es el Barça - Panathinaikos de la jornada 36 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Panathinaikos, perteneciente a la jornada 36 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 7 de abril a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de la Ciudad Condal.

Dónde ver en TV y online el Barça - Panathinaikos de la jornada 36 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.