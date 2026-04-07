Olympiacos - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los blancos llegan al encuentro con el deseo de resarcirse tras la última derrota en cancha de Baskonia, la cual prácticamente les obliga a ganar en tierras griegas para no ver peligrar su puesto de acceso directo a los cuartos de final del máximo torneo continental

¡Llega la hora de la verdad! Casi sin margen para despiste alguno el Real Madrid visita al Olympiacos en el primero de los tres partidos que le faltan para concluir la fase regular de la Euroliga, cuyo desenlace para él se mueve en un margen tan amplio como para poder acabar tanto líder como en puestos de play-in.

Ocupando actualmente la tercera posición de la Euroliga, y empezando este martes 7 de abril con el mencionado equipo griego, no se puede decir que lo vayan a tener fácil en ninguno de los tres choque que le restan, ya que se verán con el líder, Olympiacos, el segundo, Fenerbahce, y un Estrella que a buen seguro estará peleando por meterse en playoffs. Y por si faltase algo, contra helenos y turcos va de visita tras haber vencido en solo una de sus últimas seis salidas.

Para rematar la faena tenemos que no se le han dado especialmente bien los desplazamientos más recientes al Pabellón de la Paz y la Amistad, pues perdió en los tres del pasado curso, incluidos los dos en 'playoffs' que resultaron determinantes para acabar despidiéndose de disputar la Final a Cuatro de Abu Dabi.

"Entiendo que hay, por parte sobre todo de los que estaban, quizá un punto extra de motivación por lo del año pasado, pero yo creo que un partido como este no la necesita. Es un partido del máximo nivel al que te puedes enfrentar. No ha habido un solo día en el que haya tenido la sensación de que hayamos salido de aquí yendo a jugar un partido fuera de casa sin estar mentalizados, preparados y capacitados para jugar la gran mayoría del mismo como hay que jugar fuera de casa", expresa en la rueda de prensa previa Sergio Scariolo.

A qué hora es el Olympiacos - Real Madrid de la jornada 36 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olympiacos y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 36 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 7 de abril a partir de las 20:15 horas en el estadio de la Paz y la Amistad de la capital de Grecia.

Dónde ver en TV y online el Olympiacos - Real Madrid de la jornada 36 de Euroliga

Este partido entre el Olympiacos y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.