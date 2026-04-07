Valencia Basket - Olimpia Milano: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

La última victoria en cancha de la Virtus ha templado los ánimos de un conjunto taronja que está muy cerca de certificar su clasificación directa para los cuartos de final de la máxima competición continental

¡Momento de rematar la faena! Un Valencia Basket que lleva toda la campaña entre los mejores conjuntos de la Euroliga recibe este martes 7 de abril en el Roig Arena al Olimpia Milano, partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la máxima competición continental. El objetivo está claro: conseguir un triunfo que le permita asentarse entre los cuatro primeros, los equipos que tendrán ventaja de pista en cuartos de final.

Tras su victoria de la pasada jornada en la cancha de la Virtus Bolonia el equipo de Pedro Martínez es cuarto con 22 victorias, las mismas que el Real Madrid, que es tercero, y una menos que el Olympiacos y el Fenerbahce, primero y segundo, respectivamente. Por debajo el Hapoel Tel Aviv, con un partido menos, tiene 21 triunfos, los mismos que el Zalgiris. Exacto, el margen de error es prácticamente inexistente.

Acabar entre esas seis primeras plazas es fundamental, ya que son los que se clasificarán de manera directa para los cuartos de final, mientras que los que ocuparan los puestos del séptimo al décimo disputarán el 'play in' por las últimas dos plazas. Ahora mismo, serían el Panathinaikos, el Barcelona, ambos con 20 victorias, el Estrella Roja y el Mónaco, con 19 los dos.

Los italianos, a la espera de una suerte de resultados

En cuanto a la situación del Olimpia Milano, estos tienen 17 triunfos pero con el Dubai y el Maccabi Tel Aviv por delante, por lo que debe ganar en el Roig Arena y esperar una carambola. En caso de que el equipo dirigido por Giusepe Poeta caiga en Valencia, automáticamente se quedará sin opciones a falta de dos jornadas por disputarse.

El conjunto italiano afronta este encuentro tras una dolorosa derrota en la última jornada en la cancha de un París Basketball que no se jugaba ya nada. Ese tropiezo puede pesar en su ánimo para enfrentar a los chicos de Pedro Martínez.

A qué hora es el Valencia Basket - Olimpia Milano de la jornada 36 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Olimpia Milano, perteneciente a la jornada 36 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 7 de abril a partir de las 20:30 horas en el Roig Arena de la capital valenciana.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Olimpia Milano de la jornada 36 de Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Olimpia Milano se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

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