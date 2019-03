Se pelean por Diego Lainez

El jugador del Betis Diego Lainez sigue generando un debate en su país, que debe decidir si juega el Mundial sub 20 de mayo o la Copa de Oro con la absoluta entre junio y julio.

Sobre ello se pronunció ayer el entrenador de la sub 20, Diego Ramírez. "La selección Mayor tiene la prioridad, eso no es ningún secreto. Creo que Diego Lainez ha tenido un gran crecimiento desde muy joven y qué mejor que culminarlo con el sub 20. Para mí sería lo ideal, sin dejar de lado al Betis o a que la Mayor le siga contemplando; pero eso se sale de mi control", manifestó a El Universal, donde confirmó que el seleccionador de la absoluta, Gerardo Martino "está siguiendo a Diego y a varios de la sub 20".

En México siguen pendientes de conocer la convocatoria del 'Tata' para los choques ante Chile y Paraguay (los días 22 y 26 de marzo en California, Estados Unidos) y todo apunta a que estarán los dos aztecas del Betis, Diego Lainez y Andrés Guardado, que no ha ido con su país desde que se acabó el pasado Mundial de Rusia.

Según los medios locales, el club heliopolitano ya habría recibido una carta en la que la federación mexicana le informa de la intención de Martino de citar a los dos; añadiendo que el director deportivo tricolor, Gerardo Torrado, estuvo de visita en la Ciudad Deportiva Luis del Sol hace unos días para entrevistarse con ambos y saber su predisposición.

En el caso del veterano jugador, su probable citación estaría ligada a la petición de Héctor Herrera (Oporto) de no ser citado para poder resolver asuntos burocráticos relacionados con su pasaporte luso (se está sacando la doble nacionalidad); algo que no ha sentado nada bien a Martino, siempre según la prensa azteca.