Joaquín, de la finta y el esprint al pase y el gol

En el 'Top 5' de jugadores que más partidos han disputado en LaLiga, el futbolista con más edad capaz de hacer un 'hat-trick' en un partido del campeonato doméstico (ante el Athletic Club, y en la primera parte), camino de batir su récord goleador en una misma temporada... Joaquín Sánchez no deja de sorprender ni de perder peso en el Real Betis, pese a contar ya 38 años.



El portuense, alma del vestuario heliopolitano, ha firmado 10 dianas en lo que va de curso (una cada 178') y suele participar mucho en el juego de ataque del cuadro adiestrado por Rubi, dejando algo más de lado su finta y esprint clásicos por carreras en diagonal desde la izquierda, para las que no son tan necesarias la arrancada ni la punta de velocidad, para plantarse en las inmediaciones del área rival, desde donde pone a prueba su buen disparo o su clarividente visión de juego.



No en vano, como refleja WhoScored, el capitán bético es el tercer jugador mayor de 35 años con más pases clave en las cinco grandes ligas de Europa (46), estando en este registro sólo por detrás del exverdiblanco Salva Sevilla (49) y de Santi Cazorla (54). Ahora bien, el mediapunta amarilla 'sólo' tiene 35 años, mientras que el bermellón, 36.





?? Most key passes by players aged 35 and over in Europe's top five leagues this season:



???? ?? S. Cazorla (@VillarrealCF) -- 54

???? ?? S. Sevilla (@RCD_Mallorca) -- 49

???? ?? Joaquin (@RealBetis) -- 46 pic.twitter.com/xBQwL4WmX4