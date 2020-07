Lucas Biglia, una opción a coste cero para el Betis.

Una de las zonas que la dirección deportiva del Betis, con Antonio Cordón al mando, debe apuntalar es el centro del campo, dada la salida de Carles Aleñá, tras finalizar su cesión por el FC Barcelona, y la probable venta de William Carvalho, si bien la situación del portugués ha dado un giro y si no hay acuerdo con el Leicester, que finalmente se ha quedado fuera de la Champions, su continuidad sería celebrada por Pellegrini.

Con todo, tras la renovación y el ascenso definitivo al primer equipo de Edgar, Pellegrini ya cuenta con dos pivotes específicos, pues también tiene ahí a Guido Rodríguez. Pero esto no es obstáculo para que en Italia, y más concretamente 'Sky Sport', se hable de que el Betis está en contacto con Lucas Biglia como una nueva opción para aportar más experiencia a esa demarcación clave.

El veterano jugador argentino, de 34 años, acababa contrato en junio con el Milan y, tras renovarlo hasta final de temporada, saldrá gratis este verano. Y como el dinero va a ser escaso en este mercado, puede ser una buena oportunidad que el Betis, según la citada fuente, estaría tanteando, conversando para ello con sus agentes para conocer la predisposición del futbolista.

En este sentido, el pasado mes de mayo, Biglia no descartaba incluso regresar al fútbol argentino. "No le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mi y mi familia. Quiero seguir jugando. Estoy escuchando llamados que he tenido, se me termina contrato. Algunos llamados son argentinos", aseguró, lo que incentivó un intento de Independiente, el club desde el que dio el salto a Europa tras firmarse en Agentinos Juniors, para repatriarlo.

Sin embargo, los medios de su país se hacían eco este mismo mes de que el internacional albiceleste ha rechazado volver de momento a Argentina, donde también soñaba con él Boca Juniors. La razón, aparte de motivos personales dada la situación de país suramericano, podría ser una oferta del Anderlecht belga, donde también militó durante siete temporadas antes de ser adquirido por la Lazio en 2013.

Esta campaña, en el Milan, apenas lleva disputados 672 minutos repartidos en 13 encuentros en la Serie A, seis de ellos tras el parón, pero puede ser una de esas gangas a las que el Betis, como todos los clubes, permanece atento.