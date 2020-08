Joel aprovecha el "periodo de reflexión" para volver más fuerte al Betis

La de Joel Robles fue una de las imágenes de la impotencia que ha dominado al Betis esta ya pasada temporada 2019/2020. El portero, que ya venía alternando luces y sombras durante todo el curso, vivió un aciago tramo final: sufrió un confinamiento más largo que el de ningún otro al dar positivo en la vuelta al trabajo y, tras esforzarse para volver lo mejor posible, acumuló errores que le costaron acabar LaLiga como suplente.



Por eso, el portero getafense fue uno de los primeros jugadores verdiblancos en hacer autocrítica y pedir un "período de reflexión" que ahora está aprovechando para ponerse a tono y volver más fuerte que nunca después de estas vacaciones activas con el objetivo de ganarse un puesto de titular con Pellegrini y salvar el previsible aumento de competencia que tendrá en la 20/21... si es que a las dos partes no les da por cambiar de opinión y atender a algunas de las propuestas que maneja.



"Se acabó la temporada. Todos sabemos que no fue buena y no se cumplió el objetivo que se propuso. Es duro aceptar el año, sí, pero en el fútbol hay que tener la suficiente humildad de que nadie te regala nada. Momento de reflexión para todos. Como esta profesión es tan bonita y te da muchas oportunidades, el año que viene, a por todas. Yo no me voy a rendir. Tengo muy claro que todos en la misma dirección, el Real Betis es imparable", aseguraba Joel en una publicación de Instagram, red social en la que ha compartido los ejercicios que lleva a cabo durante su tiempo libro para no perder la forma.





La salida del ex beticodel Atlético, posiblemente en dirección al, ha hecho que el conjunto rojiblanco sea uno de los clubes que aparecen como competencia directa con el club verdiblanco a la hora de tantear a los porteros que hay en el mercado . Son los casos de Dmitrovic, José Sá o Aitor Fernández. Sin embargo, la 'pelea' podría ir incluso más alla, pues según asegura Mundo Deportivo, entre los porteros que baraja el conjunto rojiblancoFormado en la, del que se desvinculó definitivamente en 2013 para fichar por el Everton, Joel sería una opción 'de la casa' junto al hoy alavesista Roberto Jiménez para compartir portería con Oblak, aunque a diferencia de algunos de los anteriormente mencionados, a Joel le quedan. De hecho, el club verdiblanco, al que llegó libre hace dos años, pretende ceder a Dani Martín y buscar competencia para que el meta getafense eleve su nivel de cara a la próxima campaña.A eso habría que añadir los deseos de un portero que ahora mismo es titular en el Betis, que nada hace indicar que lo vaya a dejar de ser, pues peleará en igualdad de condiciones con el que llegue nuevo, y que en el Atlético apenas podría jugar los partidos de Copa, pues Jan. No será fácil para el equipo rojiblanco encontrar un meta de primer nivel que acepte un rol tan secundario.