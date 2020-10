Rui Silva y los otros nombres que Cordón ya tiene para enero

Antonio Cordón no descansa pese a haber acabado el periodo de fichajes. Como él ha señalado en varias ocasiones, su labor va mucho más allá de buscar futbolistas y traerlos. Está también pendiente de que no le falte nada al equipo, de apoyar a Pellegrini... Pero todo eso no hace que, tras acabar el periodo estival de fichajes, se ponga manos a la obra para poder mejorar el plantel de cara a un futuro próximo.

Y ahí, según reitera hoy ABC, vuelve a estar el nombre de Rui Silva, que sigue siendo prioritario de cara al futuro pese a la llegada de Claudio Bravo. El portero portugués acaba contrato con el Granada en junio y, pese a que el club nazarí trata de renovarlo, todo está en el aire. Desde Granada aseguran que el internacional luso aún no ha tomado una decisión al respecto y aún confían en retenerle.

El Betis hizo un intento por él y ofreció este pasado verano cinco millones antes de que la falta de ofertas importantes por sus jugadores le hicieran cambiar de táctica y optar por mantener el plantel y fichar a coste cero. El Granada reconoció la oferta, pero no sólo la rechazó sino que también lo hizo con una superior, del Villarreal.

Por eso, todo está pendiente para el próximo verano o, más bien, para el 1 de enero, cuando Rui Silva será libre para comprometerse con quien quiera.

No será el único futbolista tentado u ofrecido al Betis este pasado verano y que está en sus mismas condiciones. Para la posición de central, antes de que llegara Víctor Ruiz, el club verdiblanco tanteó al internacional peruano de Vélez Sarsfield Luis Abram y también le ofrecieron al veterano central argentino del Milan Mateo Musacchio. Y para la portería, aparte del luso, también tiene ahí la opción de Dmitrovic, otra de las alternativas que barajaba.

Todos ellos acaban contrato en junio, como un delantero por el que se pelearán muchos equipos de Europa, que este verano estaba a un precio muy asequible, pero que el próximo junio llegaría gratis: Santos Borré.

También, todos ellos tienen en común que su nombre ha estado relacionado con el Betis este verano y que en breve podrán salir sin coste alguno. Como otras muchas estrellas que presenta un mercado siempre interesante y que aquí detallamos.