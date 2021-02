La Bundesliga amenaza con Fekir.

No. Fekir no saldrá en enero. El campeón del mundo con Francia seguirá en el Betis, al menos hasta el próximo verano. Y es que el ex del Lyon es uno de los grandes activos de los que dispone el plantel verdiblanco a la hora de intentar hacer caja en el mercado y conseguir esa liquidez con la que resolver los problemas de tesorería que vienen arrastrando desde el paso curso, con motivo del parón de LaLiga y de la crisis económica que sufre el fútbol por el coronavirus.

Especialmente si acaba yendo a la Eurocopa con Francia, escaparate que Antonio Cordón y su grupo de trabajo quieren utilizar para encarecer su producto. ESTADIO Deportivo, sin ir más lejos, avanzó hace unos días los movimientos que se están produciendo en torno a la figura del francoargelino, que gusta trabajar sin agente. Algo que, sin embargo, no le impide contar con algún hombre de confianza a su alrededor que conozca el mercado, junto a su padre, que es su principal asesor.

Un entorno de confianza que se ha visto modificado en las últimas semanas, al cambiar su hermano, Yassin Fekir, de agencia de representación. Y es que el menor de los Fekir se ha convertido en la llave de las grandes agencias para acceder al internacional francés. Una forma de estar más cerca del talentoso futbolista del Betis de cara a un verano en el que estará en el mercado.

Con caché a nivel internacional a pesar de que su rendimiento como bético no ha sido protagónico, en el Betis también tienen la necesidad de quitarse una ficha que es la más alta del plantel: 3'5 millones de euros libres de impuestos. Incluso algo más, al estar el sueldo de su hermano también pactado en la operación.

Un sueldo prohibitivo para muchísimos clubes, incluso para algunos de los grandes de Europa que no acaban de alcanzar ese primer escalón de equipos 'top' a nivel internacional. De ahí que su futuro pueda estar en la Bundesliga, donde su fútbol se aprecia y donde ha sido movido por su gente de confianza a lo largo de los últimos meses. Al menos hasta la fecha, pues el círculo profesional, como bien ha informado este diario, se ha visto modificado recientemente a golpe de talonario.

A lo largo de estos últimos meses, los movimientos en torno al futuro de Fekir apuntaban a la Bundesliga, donde se ha pulsado el interés de varios clubes de la primera división alemana en relación al todavía jugador del Betis. La primera toma de contacto, lógicamente, ha sido positiva en la mayoría de los casos. Fekir gusta y son varios los clubes germanos que estarían dispuestos a lanzarse a por su fichaje en verano. En cambio, el negocio se antoja más complicado cuando se les ha hecho saber las exigencias del futbolista: seis millones de euros netos. Algo que no todos los clubes de Alemania pueden soportar. Las fuentes consultadas indican que ni en el Bayern ni en el Dortmund acaba de encajar, por lo que son pocos el resto de clubes que pueden hacerse cargo de un jugador así.

Este verano, por tanto, habrá que ver qué es lo que ocurre con Fekir. Su nuevo círculo de confianza controla tanto o más el mercado a nivel internacional que el antiguo, por lo que está claro que no le faltarán ofertas. Está por ver, eso sí, si su rendimiento acaba siendo acorde a sus exigencias económicas actuales.



El Betis, 'obligado' a ahorrarse su ficha

El traspaso de Fekir por el Betis se cerró hace dos veranos por 19,75 millones de euros de fijo, 10 más en variables y un 20% de una futura venta, así como la llegada de su hermano, Yassin, de quien el Lyon percibiría el 50% en caso de ser vendido.

El Betis y el Lyon acordaron pagar el fijo en tres plazos de 5,75 millones, más 7, más 7 durante los próximos dos años. Es decir, que el último plazo de la amortización estaría aún pendiente para el momento de su posible marcha en verano. La idea, lógicamente, es ahorrarse su elevada ficha y sacar una cantidad con la que acabar de abonar lo que falta y poder enjugar, en gran medida, lo invertido por él en su momento.