Guardado anticipa que ésta será su "última temporada en el Betis"

Llegó a Heliópolis en 2017 firmando un contrato de dos temporadas con opción a una tercera que prácticamente veía imposible de alcanzar. Para 2020 se imaginaba ya en EE.UU. -hace años que la MLS le tienta-, pero alcanzará 2022 vistiendo las trece barras y aspirando a jugar su quinto Mundial. Andrés Guardado afronta con muchísima ilusión esta 21/22. Son muchos y ambiciosos los retos que quiere lograr y se afana en prepararse y dejar atrás esas molestías físicas que le impidieron estar en la Copa Oro y/o en los Juegos Olímpicos con México. El centrocampista termina contrato el próximo 30 de junio y, aunque promete ganarse una oferta de renovación, anticipa que ésta será su "última temporada en el Betis".

"Contractualmente es mi última temporada aquí y cuando renové hace un par de temporadas le dije al presidente que soy consciente de mi edad (cumple 35 en septiembre), de que mi rol dentro del campo a lo mejor va a ir cambiando, fuera no tanto, pero entendiendo eso sé que dependo mucho de mi rendimiento. Si soy capaz de rendir a buen nivel este año y me ofrecen quedarme, yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y afronto con la ilusión de que posiblemente sea la última vez que viva todo esto. Cuando salió el calendario, pensé que muy posiblemente me retire del Betis -no del fútbol- contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ya cerramos LaLiga allí. No cierro la puerta a ganarme una renovación, pero...", ha reconocido en una entrevista para RTV Betis.

"Si soy honesto, cuando llegué al Betis no esperaba estar cinco años. Y no se me pasa por la cabeza estar cinco años más en el fútbol europeo. Uno empieza a hacer planes a futuro y piensa en estar dos o tres años y luego regresar a mi país. También he tenido muchas ofertas de la MLS, como todo el mundo sabe. Cambiar un poco de aires y bajar un poco el nivel competitivo para estar un poco más tranquilo en los últimos años, pero mi forma de ser no me lo ha permitido y no me deja pensar en esas cosas. Jugar en LaLiga, jugar en el Real Betis... No es un tema económico. Después de cinco años la vida que tengo aquí es muy estable. Y no es sólo mi vida, tengo que tomar decisiones en función de lo que sea mejor para mis hijos y a mi mujer. Lo mejor para todos es seguir aquí y ya veremos qué pasa", ha explicado.

"Estoy muy contento de empezar un nuevo año. La verdad es que en esta época inicial de la temporada se siente la misma ilusión por más que pasen los años hay el mismo cosquilleo de volver a empezar una temporada nueva. Es muy ilusionante, sobre todo para nosotros, que volvemos a estar en Europa y con ganas de ayudar al equipo", ha afirmado sobre estos primeros días de pretemporada tras incorporarse ya después de la concentración en Suiza.

Guardado decidió no participar en la Copa Oro con la selección mexicana y cree que ha tomado la mejor decisión posible: "Justo una semana antes de empezar la Copa Oro valorábamos si me quedaba y hacía la segunda fase o me tomaba unos días de descanso y hacía una buena pretemporada. Analizando lo que me pasó el año pasado, con los problemas musculares que tuve, creo que lo más razonable era descansar, hacer una buena pretemporada, ya que el año va a ser muy exigente y me gustaría estar al cien por cien durante todo el año, no sólo por tramitos".

"Los primeros días hice entrenamientos de introducción, para que el cuerpo técnico y los servicios médicos vieran cómo venía después de las molestias que tuve con la selección y ya hoy pude entrenar con el equipo al cien por cien. Repito, tengo que hacer una buena pretemporada e ir cogiendo minutos en los partidos que vengan para empezar bien LaLiga", ha agregado Guardado, que no ha parado de trabajar ni en sus vacaciones.

"Estaba de vacaciones, pero soy consciente de que tenía que ir progresando de las molestias que tuve. He tenido la ayuda de grandes profesionales en las dos semanas que estuve en Miami para poder regresar de la mejor forma posible para hacer una buena pretemporada", comentaba sobre las imágenes que compartió en redes sociales entrenándose por su cuenta antes de unirse a la concentración del Betis.

"De hecho, empecé a ver los entrenamientos en Suiza y ya quería estar ahí. Ya quería estar con los compañeros. Hay un muy buen grupo de seres humanos y muy buenas relaciones entre nosotros. Nos llevamos muy bien entre todos y eso me motiva. Todo inicio para mí es ilusionante y el día que deje de sentir eso, será momento de pensar en otras cosas. Mientras que no lo pierda, tengo ganas de aportar y estar bien con el equipo y afrontar, posiblemente, mi última temporada en el Betis".