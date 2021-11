Aitor Ruibal entra en juego. El futbolista del Real Betis ha compartido un anuncio importante en sus redes sociales para comunicar su incorporación a un nuevo equipo. Que ningún hincha verdiblanco se asuste porque el catalán no tiene pensado marcharse del conjunto de Heliópolis, con el que además renovó recientemente hasta 2025. Se trata de otra de sus pasiones, la del mundillo 'gamer', en el que avanzará de la mano de una conocida tienda de informática.



"Hola, soy Aitor Ruibal, jugador de fútbol profesional y me uno al nuevo equipo de Power Zone como embajador y creador de contenidos. Os esperamos", explica el polivante futbolista del Betis en un vídeo compartido en sus perfiles oficiales en redes sociales y en los de su nuevo equipo.



Aitor Ruibal suele atender sus entrevistas para los medios de comunicación desde su habitación de juegos, sentado en una comodísima silla de 'gamer', lo que suele invitar a preguntarle por otra de sus aficiones, a la que dedica mucho tiempo. "Soy un auténtico viciado, no tengo miedo a decirlo porque es la verdad. Uno de mis mayores hobbies es esto: ordenador, 'play', videojuegos... y poco más", admitía entre risas en los medios del club, en una entrevista para valorar su renovación, hace unos meses.



"Si el Betis me ficha (para su equipo de esport), la verdad es que sí me apuntaría. Es un hobby muy fuerte que tengo. Si no me dedicara al fútbol sería una posibilidad. Ahí lo dejo, la ventana abierta, no la puerta... a veces hago directos, me gusta que la gente me vea jugar y la verdad es que sí", explicaba el futbolista en otra charla con El Desmarque, en la que detallaba que comparte horas de juego on-line con compañeros como Borja Iglesias, Víctor Camarasa, Cristian Tello o Loren Morón, ahora cedido en el RCD Espanyol.



Precisamente otro de esos 'viciados' del vestuario verdiblanco, su también buen amigo Borja Iglesias, participó en el original vídeo con el que el club verdiblanco anunciaba el acuerdo con Aitor Ruibal para extender su vinculación el año que aún le restaba y tres temporadas más, hasta el 30 de junio de 2025.







EL PLAN. Capítulo 2. pic.twitter.com/zigTHQGgX0 — Real Betis Balompié ???? (@RealBetis) June 9, 2021

