Dani Ceballos empieza 2022 como acabó 2021: con los colores del Betis

Año nuevo, pero no vida nueva. Dani Ceballos acabó 2021 enviando gestos por redes sociales que multiplicaban la ya de por sí desmedida expectación ante una posible vuelta al Real Betis y ha comenzado este 2022 de la misma manera, con un mensaje felicitando el año en el que los colores predominantes volvían a ser el verde y el blanco.

El futbolista utrerano compartió una imagen en sus siempre activos perfiles en redes sociales para felicitar el Año Nuevo y tener un especial recuerdo para los miembros de su familia que ya no están. Además de estos sentidos mensajes, la fotografía del jugador del Real Madrid estaba presidida por sus espinilleras, customizadas a su gusto con un 'collage' que resume su carrera deportiva y donde predomina por encima del resto las camisetas del Betis.

En una de ellas, se ve a un jovencísimo Dani Ceballos de cuerpo completo, posando muy sonriente con dos trofeos conquistados durante su época como canterano del conjunto heliopolitano. En la otra, de un tamaño algo menor pero de nuevo enfundado con la elástica de las trece barras, sus dedos señalan su espalda con su apellido y el dorsal 46, el de su debut en LaLiga con el primer equipo del Betis en un duelo contra la Real Sociedad el 26 de abril de 2014.



Durante los últimos meses se han sucedido sus indirectas -del dinosaurio del 'Auxilio, me desmayo, traigan de vuelta a Ceballos' a los corazones verdes de sus publicaciones- y las directas, con mensajes de amor al club que le vio crecer como persona y como profesional y al que está deseando poder volver. Diversas fuentes inflaron el globo en los últimos días de diciembre hablando de un posible acuerdo entre Betis y Real Madrid para un traspaso que rondaría los 10 ó 15 millones de euros, pero ese escenario es muy complejo para enero.

En este sentido, el presidente y el el vicepresidente del club verdiblanco, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, insistieron esta semana en los medios del club que mantienen la visión que tenían en octubre sobre el regreso del hijo pródigo: mejor en verano, ya que ahora no hay liquidez, ni fichas libres y el tope salarial está muy ajustado. Eso sí, agradecen los guiños de Ceballos y los corresponden con piropos.

"Dani es un gran jugador al que no voy a descubrir yo. Él manifiesta abiertamente su sentimiento bético, lo que es muy bonito. Salió de forma precipitada, pues nos habría gustado mantenerlo un tiempo más, pero este mercado no es el más adecuado para traerlo. En los próximos, seguro que tendremos conversaciones", manifestó con rotundidad Haro.

"Le pido a los béticos que disfrutemos de todos los buenos jugadores que tenemos, desde Fekir, Canales, Bellerín (es un sueño que no pensábamos tener con nosotros), Guido Rodríguez, Álex Moreno... Siempre el objetivo es mejorar; seguimos trabajando, porque luego llegará el mercado de verano", añadía en la misma línea López Catalán.

Coincide plenamente con ellos el entrenador, un Manuel Pellegrini que está muy contento con un grupo al que tiene enchufado y en el que ha conseguido que vayan todos a una. El grupo le ha respondido y el chileno, un magnífico gestor de recursos, lleva semanas repitiendo que no quiere que lo rompan. Entiende que romper la piña debilitaría al Betis y no es partidario de empujar a nadie a salir -por mucho que sea evidente que hay jugadores con poco protagonismo- para dejarle sitio a otros que no sabe cómo rendiría y cuánto tiempo necesitarían para adaptarse.

"No creo que tengamos participación (en el mercado invernal). Creo que el plantel está completo. El plantel está respondiendo. No me cierro a nada pero no creo que tengamos participación. No descarto nada porque nunca se sabe.... que no se vaya nadie y que no venga nadie... No podemos debilitar el plantel porque tenemos tres competiciones, las fechas FIFA y en febrero jugamos UEFA", señaló el técnico, en un gesto de respaldo al vestuario que éste habrá agradecido.