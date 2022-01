El Arsenal maneja numerosas ofertas por un Bellerín "con total predisposición a negociar con el Betis"

Héctor Bellerín, de 26 años, llegó al Real Betis el pasado verano, cedido por una temporada y procedente del Arsenal inglés, que había reclutado al lateral de Calella (Barcelona) cuando era aún cadete y con el que jugó 239 partidos oficiales después de que los 'gunners' lo foguearan en una cesión de un año al Watford. Declaradamente bético "desde chico" porque su padre se lo inculcó y le "obligaba a ponerse la camiseta verdiblanca", llegó al Benito Villamarín para cubrir la lesión de Youssouf Sabaly pero con vistas a poder quedarse.



Vino perdiendo poder adquisitivo porque "el fútbol no es solo dinero, el sentimiento es importante", según confesó a su llegada al club heliopolitano, y tras unos inicios con altibajos y de lógica adaptación al vertical planteamiento de Manuel Pellegrini, Héctor Bellerín ha logrado la mejor de sus versiones. Tanto ha brillado que, según la información desvelada por el periodista de TuttoMercatoWeb Giacomo Iacobelis, habitual colaborador de ESTADIO, el Arsenal maneja ya ofertas de equipos de Inglaterra, Italia y España para hacerse con el catalán de cara a la próxima temporada.





???? Equipos de Inglaterra, España e Italia han preguntado por Héctor #Bellerin. El lateral español está haciendo una gran temporada con el #Betis, donde se encuentra actualmente cedido, y su contrato con el #Arsenal vence en junio 2023 — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) January 24, 2022

Con, Bellerín deberá volver el próximo verano a Londres y plantearse su futuro., pero siempre que el Arsenal aceptara un traspaso a bajo coste, si acaso reservándose un porcentaje de una futura venta, negociando también a la baja los cuatro millones de euros netos que cobra el jugador, de los que este curso sólo asumen una parte los verdiblancos. Una continuidad difícil en cualquier caso, dada la creciente competencia, pero que no se descarta ni mucho menos.En este sentido,. "En la cuarentena estuve realmente deprimido (...), pero tuve mucho tiempo para pensar y descubrí lo que quiero para mí como persona. No como futbolista, sino como persona.. Realmente, nunca extrañé España en los primeros ocho o nueve años, pero en el último la echaba mucho de menos. Escuchaba música flamenca todo el tiempo, veía películas españolas todo el tiempo, comía comida española todo el tiempo...", explicaba a finales del mes pasado en el podcast 'Wrighty's House', que tienen en 'The Ringer' Ian Wright y Ryan Hunn Poco antes de las Navidades, este periódico contactó con el entorno cercano de Bellerín para conocer sus sensaciones en los primeros seis meses en Sevilla y sus planes de futuro . La respuesta fue contundente:. La problemática residía y reside en las exigencias económicas del Arsenal, en su última oportunidad de hacer caja por un jugador al que Transfermarkt valora en 20 millones de euros, y en la competencia de otros equipos que ven en Bellerín un activo muy interesante.y la mejor forma es ganando, así que espero seguir en esta línea. Intento disfrutar mi vida al día a día y esperar que acabemos lo más arriba posible", manifestaba sobre sus planes de futuro el propio Bellerín el pasado 12 de enero en una entrevista para los medios de LaLiga