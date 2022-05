Pellegrini, pendiente de la enfermería del Betis para viajar a Valencia, echa un 'capote' al siempre polémico Bordalás

El entrenador verdiblanco pasó por rueda de prensa tras el último entrenamiento de su equipo antes de viajar a tierras levantinas, donde mañana se enfrenta en Mestalla a un rival que quiere la revancha por la final de Copa

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después del último entrenamiento de su equipo antes de viajar a Valencia, donde este martes afronta en Mestalla un choque de la jornada 36 de LaLiga con tintes de revancha tras la final de la Copa del Rey conquistada por los verdiblancos frente al cuadro che el pasado 23 de abril en La Cartuja de Sevilla.

Además de la baja conocida de Víctor Camarasa, Pellegrini pierde para Valencia a Claudio Bravo, que tuvo que ser sustituido en el minuto 17 del choque del pasado sábado ante el Barcelona al sentir un dolor en los isquios de su pierna derecha, y está pendiente de Víctor Ruiz, que ha sido otra de las ausencias destacadas en la sesión matinal previa al choque en tierras levantinas.

En la sesión de este lunes sí se ha visto con el grupo a Héctor Bellerín, que se perdió el duelo ante su exequipo por una indisposición, y a Martín Montoya, que intentará sumar algún minuto antes de que acabe el curso después de pasar por el quirófano en diciembre para solucionar unos problemas en el hueso calcáneo.

"No tendrá nada que ver con la final de la Copa del Rey porque no es una final, es un partido de LaLiga; pero lo que no va a variar son los estilos de ambos equipos. Los dos tienen buenos planteles, será otra vez un partido muy parejo en el que esperamos poder puntuar en función de cómo se de el juego", señaló sobre las diferencias y similitudes que espera con respecto al duelo del pasado 23 de abril en La Cartuja ante un Valencia CF que cuenta con muchas bajas y dudas, especialmente en defensa.

El siempre polémico entrenador del Valencia CF, José Bordalás, se ha quejado amargamente de los insultos que recibe tanto él como su equipo y pidió que se pongan soluciones y Pellegrini ha sido preguntado por su opinión al respecto. En este sentido, el chileno se ha mostrado tan conciliador y salomónico como siempre, pero ha echado un capote a su homólogo che, dándole la razón en su rechazo a este tipo de actitudes extradeportivas que cree que poco o nada tienen que ver con el fútbol.

"Creo que en el fútbol hay mucha rivalidad, no lo digo sólo por los insultos a Bordalás, lo vemos en los Betis-Sevilla o Atlético-Real Madrid. En los derbis se ven las pasiones que hay, pero creo que todo debe estar enfocado a lo que sucede en el campo y que tu equipo supere al rival. Todo lo que traspasa lo extrafutbolístico, como insultos y demás, me parece muy lamentable para todos: jugadores, equipos, técnicos, clubes... Desde mi punto de vista, todo eso tiene un rechazo total".